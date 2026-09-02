Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге допустили распространение господдержки на Ozon - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2026ВЭФ-2026
https://1prime.ru/20260902/minpromtorg-872933657.html
В Минпромторге допустили распространение господдержки на Ozon
В Минпромторге допустили распространение господдержки на Ozon - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге допустили распространение господдержки на Ozon
Меры господдержки, которую сейчас получают пострадавшие от атак продавцы Wildberries, возможно распространить и на продавцов других маркетплейсов, в том числе... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:50+0300
2026-09-02T15:13+0300
бизнес
владивосток
wildberries
ozon
минпромторг
вэф-2026
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872933657.jpg?1788351180
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Меры господдержки, которую сейчас получают пострадавшие от атак продавцы Wildberries, возможно распространить и на продавцов других маркетплейсов, в том числе Ozon, заявил РИА Новости на ВЭФ-2026 статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon. "Нам кажется, что меры, принятые правительством, эффективны и допустимы к распространению на селлеров, товар которых пострадал от террористических атак на других складских комплексах, других платформ", - сказал Чекушов. В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. "Считаем, что в части реализации дистанционных товаров такие меры, которые уже приняты правительством, имеют место быть и для других селлеров, которые пользуются на других платформах", - добавил Чекушов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток, wildberries, ozon, минпромторг
Бизнес, Владивосток, Wildberries, Ozon, Минпромторг, ВЭФ-2026
14:50 02.09.2026 (обновлено: 15:13 02.09.2026)
 
В Минпромторге допустили распространение господдержки на Ozon

Минпромторг: меры поддержки Wildberries могут распространить на Ozon и Ozon

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Меры господдержки, которую сейчас получают пострадавшие от атак продавцы Wildberries, возможно распространить и на продавцов других маркетплейсов, в том числе Ozon, заявил РИА Новости на ВЭФ-2026 статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
"Нам кажется, что меры, принятые правительством, эффективны и допустимы к распространению на селлеров, товар которых пострадал от террористических атак на других складских комплексах, других платформ", - сказал Чекушов.
В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.
"Считаем, что в части реализации дистанционных товаров такие меры, которые уже приняты правительством, имеют место быть и для других селлеров, которые пользуются на других платформах", - добавил Чекушов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесВладивостокWildberriesOzonМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала