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В Минпромторге допустили распространение господдержки на Ozon

В Минпромторге допустили распространение господдержки на Ozon - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге допустили распространение господдержки на Ozon

Меры господдержки, которую сейчас получают пострадавшие от атак продавцы Wildberries, возможно распространить и на продавцов других маркетплейсов, в том числе... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:50+0300

2026-09-02T14:50+0300

2026-09-02T15:13+0300

бизнес

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Меры господдержки, которую сейчас получают пострадавшие от атак продавцы Wildberries, возможно распространить и на продавцов других маркетплейсов, в том числе Ozon, заявил РИА Новости на ВЭФ-2026 статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon. "Нам кажется, что меры, принятые правительством, эффективны и допустимы к распространению на селлеров, товар которых пострадал от террористических атак на других складских комплексах, других платформ", - сказал Чекушов. В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. "Считаем, что в части реализации дистанционных товаров такие меры, которые уже приняты правительством, имеют место быть и для других селлеров, которые пользуются на других платформах", - добавил Чекушов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, владивосток, wildberries, ozon, минпромторг