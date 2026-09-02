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В Минпромторге оценили возможность открытия партнерских складов Wildberries
В Минпромторге оценили возможность открытия партнерских складов Wildberries - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге оценили возможность открытия партнерских складов Wildberries
Программа Wildberries по открытию партнерских складов для приемки и хранения товаров не отразится на их качестве, при этом повысит безопасность поставок, заявил | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T21:27+0300
2026-09-02T21:27+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Программа Wildberries по открытию партнерских складов для приемки и хранения товаров не отразится на их качестве, при этом повысит безопасность поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ-2026 статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. "Риска получения контрафактной продукции в данном случае не вижу. Мы, безусловно, поддерживаем все решения по диверсификации логистических поставок, поскольку в текущих условиях это, возможно, приведет к увеличению безопасности такого рода поставок", - сказал Чекушов. При этом, по словам замминистра, использование сторонних складов не означает, что товары не будут проходить предусмотренные проверки. Он подчеркнул, что с 1 октября текущего года вступает в силу закон о платформенной экономике. В нем закреплены обязательные требования к качеству товаров на маркетплейсах. В августе Wildberries запустила программу по открытию партнерских фулфилмент центров (ПФЦ) для приемки и хранения товаров продавцов. Первые объекты уже начали работу в Москве и Московской области. Собственники и арендаторы подходящих помещений могут открыть ПФЦ и получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов маркетплейса. В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Владивосток, Wildberries, Минпромторг, СК РФ
В Минпромторге оценили возможность открытия партнерских складов Wildberries
Замглавы Минпромторга Чекушов: открытие партнерских складов WB сделает поставки безопаснее
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Программа Wildberries по открытию партнерских складов для приемки и хранения товаров не отразится на их качестве, при этом повысит безопасность поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ-2026 статс-секретарь - замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
"Риска получения контрафактной продукции в данном случае не вижу. Мы, безусловно, поддерживаем все решения по диверсификации логистических поставок, поскольку в текущих условиях это, возможно, приведет к увеличению безопасности такого рода поставок", - сказал Чекушов.
При этом, по словам замминистра, использование сторонних складов не означает, что товары не будут проходить предусмотренные проверки.
Он подчеркнул, что с 1 октября текущего года вступает в силу закон о платформенной экономике. В нем закреплены обязательные требования к качеству товаров на маркетплейсах.
В августе Wildberries запустила программу по открытию партнерских фулфилмент центров (ПФЦ) для приемки и хранения товаров продавцов. Первые объекты уже начали работу в Москве и Московской области. Собственники и арендаторы подходящих помещений могут открыть ПФЦ и получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов маркетплейса.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.