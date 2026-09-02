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В Минсельхозе оценили последствия корректировки пошлин на вывоз зерна
В Минсельхозе оценили последствия корректировки пошлин на вывоз зерна - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе оценили последствия корректировки пошлин на вывоз зерна
Корректировка экспортных пошлин на вывоз зерна и масличных культур позволит снизить издержки участников рынка, поддержать экономику производства и обеспечить... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:22+0300
2026-09-02T11:22+0300
2026-09-02T11:28+0300
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Корректировка экспортных пошлин на вывоз зерна и масличных культур позволит снизить издержки участников рынка, поддержать экономику производства и обеспечить устойчивость экспорта сельхозпродукции, рассчитывают в Минсельхозе России. Ранее в среду в Минэкономразвития сообщили, что таможенная подкомиссия поддержала предложение министерства и Минсельхоза об обнулении до конца года гибкой пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя в рамках механизма зернового демпфера, а также о неповышении до конца текущего года размера плавающей экспортной пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот выше уровня августа. "Принятые решения создают более предсказуемые условия для работы отрасли в период перестройки экспортной логистики. Для производителей зерновых и масличных культур важно сохранить возможности для реализации продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках", - сообщил замглавы Минсельхоза Максим Боровой, слова которого привели в сообщении ведомства. "Рассчитываем, что временная корректировка экспортных пошлин позволит снизить издержки участников рынка, поддержать экономику производства и обеспечить устойчивость поставок российской аграрной продукции", - добавил он. В министерстве уточнили, что по подсолнечному маслу и шроту экспортную пошлину не будут повышать выше 7748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота.
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз
В Минсельхозе оценили последствия корректировки пошлин на вывоз зерна
Минсельхоз: корректировка пошлин на вывоз зерна и масличных культур должна помочь рынку
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Корректировка экспортных пошлин на вывоз зерна и масличных культур позволит снизить издержки участников рынка, поддержать экономику производства и обеспечить устойчивость экспорта сельхозпродукции, рассчитывают в Минсельхозе России.
Ранее в среду в Минэкономразвития сообщили, что таможенная подкомиссия поддержала предложение министерства и Минсельхоза об обнулении до конца года гибкой пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя в рамках механизма зернового демпфера, а также о неповышении до конца текущего года размера плавающей экспортной пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот выше уровня августа.
"Принятые решения создают более предсказуемые условия для работы отрасли в период перестройки экспортной логистики. Для производителей зерновых и масличных культур важно сохранить возможности для реализации продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках", - сообщил замглавы Минсельхоза Максим Боровой, слова которого привели в сообщении ведомства.
"Рассчитываем, что временная корректировка экспортных пошлин позволит снизить издержки участников рынка, поддержать экономику производства и обеспечить устойчивость поставок российской аграрной продукции", - добавил он.
В министерстве уточнили, что по подсолнечному маслу и шроту экспортную пошлину не будут повышать выше 7748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота.