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Минтранс выберет регион для эксперимента по беспилотной логистике

Минтранс выберет регион для эксперимента по беспилотной логистике - 02.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс выберет регион для эксперимента по беспилотной логистике

Минтранс России объявил на ВЭФ конкурс по выбору региона для реализации эксперимента по организации беспилотной логистики, в частности, на первом этапе... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:44+0300

2026-09-02T09:44+0300

2026-09-02T09:45+0300

бизнес

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минтранс России объявил на ВЭФ конкурс по выбору региона для реализации эксперимента по организации беспилотной логистики, в частности, на первом этапе планируется создать модель применения беспилотной аэрологистики, сообщило министерство. "Министерство транспорта Российской Федерации на полях Восточного экономического форума – 2026 объявило о запуске конкурсного отбора среди субъектов РФ для участия в формировании низковысотной экономики. Проект реализуется в рамках исполнения поручений президента России о развитии автономных систем и нацелен на ускоренное внедрение беспилотников в ключевые отрасли экономики страны", - говорится в сообщении. На территории субъекта, признанного победителем отбора, будет развернута цифровая платформа управления низковысотной экономикой на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", сформирован мастер-план беспилотной аэрологистики. "Для субъекта-победителя это означает возможность при федеральном экспертном сопровождении сформировать комплексную модель развития беспилотной логистики: отработать маршруты, инфраструктурные и организационно-правовые решения, объединить на своей территории спрос крупных заказчиков и компетенции российских эксплуатантов и производителей БАС", - поясняет Минтранс. По итогам пилотного проекта регион получит практические данные и апробированные решения, которые смогут использоваться для дальнейшего развития эффективных логистических сервисов на территории субъекта. "Цель инициативы на первом этапе – создать управляемую модель применения беспилотной аэрологистики на конкретных территориях, оценить ее экономическую эффективность и отработать механизмы взаимодействия государства и бизнеса", - пишет Минтранс. В дальнейшем проект предполагается расширить за счет интеграции с автономными системами на земле и воде. "Сегодня мы переходим к практическому моделированию низковысотной экономики на территориях, которые будут определены по итогам конкурсного отбора. Нам важно увидеть не просто отдельные полеты, перевозки или отработку разрозненных технологий, а комплексный сервис, сформированный на основе реального спроса заказчиков на автономную логистику, готовности инфраструктуры и цифрового контура, а также просчитываемой экономики применения беспилотников", – приводятся в сообщении слова министра транспорта РФ Андрея Никитина. Он добавил, что Минтранс хочет получить решения, которые можно будет тиражировать в масштабах всей страны. "Конкурсный отбор регионов – первый шаг к построению этой экосистемы. Мы учитываем передовой мировой опыт и объединяем компетенции российского оператора крупнейшей цифровой платформы "интернета вещей" на транспорте "ЭРА-ГЛОНАСС" и Шэньчжэньского института планирования и проектирования городского транспорта", - отметил Никитин. Ключевым элементом реализации проекта станет создание цифровой платформы управления низковысотным воздушным пространством. Ядром экосистемы выступит единая система идентификации беспилотников на базе государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", запущенная в этом году по поручению президента страны. "ГЛОНАСС" в свою очередь сообщил РИА Новости, что создаст на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" цифровую платформу для управления низковысотным воздушным пространством специально для региона-победителя конкурсного отбора Минтранса России. "В основе платформы лежат цифровой двойник территории и технологии искусственного интеллекта для прогнозирования воздушного трафика. Меморандум о сотрудничестве в сфере развития низковысотной экономики подписан между АО "ГЛОНАСС" и Шэньчжэньским институтом планирования и проектирования городского транспорта SUTPC на полях ВЭФ", - рассказали в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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