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Минтранс ожидает получить 10 судов аварийно-спасательного флота

Минтранс ожидает получить 10 судов аварийно-спасательного флота - 02.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс ожидает получить 10 судов аварийно-спасательного флота

Минтранс России ожидает получить 10 судов аварийно-спасательного флота для применения их в акватории Северного морского пути, в том числе пять из них будут... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:34+0300

2026-09-02T05:34+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минтранс России ожидает получить 10 судов аварийно-спасательного флота для применения их в акватории Северного морского пути, в том числе пять из них будут многофункциональными для выхода на отдаленные трассы маршрута, сообщил замглавы министерства Александр Пошивай на полях Восточного экономического форума на сессии "Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК". "Мы в 2025-2026 годах приняли пять буксирно-спасательных судов ледового класса. До окончания 2027 года мы примем еще пять аварийно-спасательных буксиров ледового класса. И в 2027 году также мы примем три многофункциональных аварийно-спасательных судна... И до 2029 года также еще два многофункциональных аварийно-спасательных судна", - заявил Пошивай. Многофункциональное аварийно-спасательное - это более мощное судно с расширенными функциями, для того чтобы выходить на более отдаленные трассы, пояснил он. "Мы прорабатываем возможность наращивания нашего аварийно-спасательного флота по отношению к тому, что есть сейчас", - отметил чиновник. Также, по его словам, министерством совместно с МЧС и госкорпорацией "Росатом" "поставлены планы" обеспечить безопасное судоходство в Арктике. "И в целях проведения готовности к аварийно-спасательным операциям у нас имеются три филиала, которые у нас сориентированы именно на арктическую зону и которые имеют порядка 12 судов. Часть из них в ремонте, часть из них на подходе, которые работают в Арктике классом не ниже чем Arc-4", - заключил замминистра. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, арктика, владивосток, мчс, росатом, вэф