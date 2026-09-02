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В Минтрансе рассказали о перспективах развития транспортных коридоров - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В Минтрансе рассказали о перспективах развития транспортных коридоров
В Минтрансе рассказали о перспективах развития транспортных коридоров - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали о перспективах развития транспортных коридоров
Минтранс России видит перспективы для продолжения развития транспортных коридоров, в том числе Севморпути, Трансарктического транспортного коридора и МТК "Север | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:15+0300
2026-09-02T10:25+0300
бизнес
россия
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минтранс России видит перспективы для продолжения развития транспортных коридоров, в том числе Севморпути, Трансарктического транспортного коридора и МТК "Север - Юг", сообщил замминистра транспорта Борис Ташимов. Он выступал в среду на сессии "Дальний Восток в архитектуре транспортных коридоров: от логистического хаба к драйверу экономического роста" в рамках ВЭФ. "Мы видим перспективы для продолжения развития коридоров. Это... Севморпуть, Трансарктический транспортный коридор, "Север - Юг". В текущей ситуации его значение также нарастает. Мы потенциально предполагаем, что многие проекты, которые какое-то время назад были, не скажем, забыты, но отставлены… "Приморье-1", "Приморье-2" мы рассчитываем, что тоже потенциально выйдут на свой перспективный грузооборот", - сказал Ташимов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, ВЭФ
10:15 02.09.2026 (обновлено: 10:25 02.09.2026)
 
В Минтрансе рассказали о перспективах развития транспортных коридоров

Ташимов: Минтранс видит перспективы для продолжения развития транспортных коридоров

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минтранс России видит перспективы для продолжения развития транспортных коридоров, в том числе Севморпути, Трансарктического транспортного коридора и МТК "Север - Юг", сообщил замминистра транспорта Борис Ташимов.
Он выступал в среду на сессии "Дальний Восток в архитектуре транспортных коридоров: от логистического хаба к драйверу экономического роста" в рамках ВЭФ.
"Мы видим перспективы для продолжения развития коридоров. Это... Севморпуть, Трансарктический транспортный коридор, "Север - Юг". В текущей ситуации его значение также нарастает. Мы потенциально предполагаем, что многие проекты, которые какое-то время назад были, не скажем, забыты, но отставлены… "Приморье-1", "Приморье-2" мы рассчитываем, что тоже потенциально выйдут на свой перспективный грузооборот", - сказал Ташимов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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