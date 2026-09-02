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Минтранс рассказал об унификации транспортных документов с другими странами

Минтранс рассказал об унификации транспортных документов с другими странами - 02.09.2026, ПРАЙМ

Минтранс рассказал об унификации транспортных документов с другими странами

Минтранс России совместно с зарубежными коллегами продолжает активную работу по унификации стандартов транспортных документов, в том числе тестирует электронную | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:27+0300

2026-09-02T10:27+0300

2026-09-02T10:29+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минтранс России совместно с зарубежными коллегами продолжает активную работу по унификации стандартов транспортных документов, в том числе тестирует электронную накладную при международных перевозках, заявил замглавы министерства Борис Ташимов. Он выступал в среду на сессии ВЭФ "Дальний Восток в архитектуре транспортных коридоров: от логистического хаба к драйверу экономического роста". "Мы ведем активную работу по унификации стандартов, соответственно, взаимное признание транспортных документов. Это наша глобальная цель не только по железной дороге, но и по другим видам транспорта. Мы сейчас в режиме эксперимента отрабатываем электронную накладную в международных перевозках", - рассказал Ташимов. По его словам, в этом направлении необходимо добиться максимального взаимного признания по использованию электронных перевозочных документов. "Мы видим большую перспективу в том, чтобы добиться максимальной унификации стандартов. ...Это должно быть взаимное признание, должно быть максимально эффективное экспортно-импортное сообщение именно на базе единого документа для любой перевозки. И к этому мы стремимся", - заключил Ташимов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, вэф