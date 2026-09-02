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Минтранс и "Яндекс Такси" определят меры регулирования детских тарифов - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс и "Яндекс Такси" определят меры регулирования детских тарифов
Минтранс и "Яндекс Такси" определят меры регулирования детских тарифов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс и "Яндекс Такси" определят меры регулирования детских тарифов
Минтранс России и "Яндекс Такси" до конца года определят необходимые меры регулирования детских тарифов в такси и внесут соответствующий проект закона, заявил... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:48+0300
2026-09-02T12:51+0300
бизнес
башкирия
уфа
яндекс
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минтранс России и "Яндекс Такси" до конца года определят необходимые меры регулирования детских тарифов в такси и внесут соответствующий проект закона, заявил журналистам глава ведомства Андрей Никитин в кулуарах ВЭФ-2026. В конце июля Минтранс сообщал РИА Новости, что работает над повышением доступности поездок в такси для семей с детьми. В частности, ведомство разработало соответствующие изменения в законодательство и работает над дорожной картой для реализации этих задач вместе с "Яндексом". "Мы сейчас с "Яндексом" проводим в Башкирии эксперимент по другим принципам тарифообразования. По этой всей работе мы договорились о том, что край - конец года, мы должны сформулировать результаты и уже какой-то проект закона на общественное обсуждение вынести", - сказал Никитин. С 1 июня 2026 года в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки 30% на детские поездки. Он реализуется Минтрансом совместно с "Яндекс Такси" и министерством семьи, труда и социальной защиты Республики Башкирии.
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192
40
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бизнес, башкирия, уфа, яндекс
Бизнес, БАШКИРИЯ, Уфа, Яндекс
12:48 02.09.2026 (обновлено: 12:51 02.09.2026)
 
Минтранс и "Яндекс Такси" определят меры регулирования детских тарифов

Минтранс и "Яндекс" до конца года определят меры регулирования детских тарифов в такси

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минтранс России и "Яндекс Такси" до конца года определят необходимые меры регулирования детских тарифов в такси и внесут соответствующий проект закона, заявил журналистам глава ведомства Андрей Никитин в кулуарах ВЭФ-2026.
В конце июля Минтранс сообщал РИА Новости, что работает над повышением доступности поездок в такси для семей с детьми. В частности, ведомство разработало соответствующие изменения в законодательство и работает над дорожной картой для реализации этих задач вместе с "Яндексом".
"Мы сейчас с "Яндексом" проводим в Башкирии эксперимент по другим принципам тарифообразования. По этой всей работе мы договорились о том, что край - конец года, мы должны сформулировать результаты и уже какой-то проект закона на общественное обсуждение вынести", - сказал Никитин.
С 1 июня 2026 года в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки 30% на детские поездки. Он реализуется Минтрансом совместно с "Яндекс Такси" и министерством семьи, труда и социальной защиты Республики Башкирии.
 
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