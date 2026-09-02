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В Минтрансе рассказали, как будут оценивать безопасность флота
В Минтрансе рассказали, как будут оценивать безопасность флота - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали, как будут оценивать безопасность флота
Минтранс России для контроля безопасности флота будет оценивать суда не столько по возрасту, сколько по своевременным прохождениями планового осмотра и ремонта, | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:48+0300
2026-09-02T12:48+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минтранс России для контроля безопасности флота будет оценивать суда не столько по возрасту, сколько по своевременным прохождениями планового осмотра и ремонта, этот принцип будет заложен в соответствующем законопроекте, сообщил журналистам министр транспорта Андрей Никитин. "Наша позиция заключается в том, что оценивать суда надо не столько по возрасту, сколько по тому, как своевременно они проходят плановые осмотры, аттестации, ремонты, есть ли соответствующие страховые покрытия у компаний. Именно этот принцип мы и будем закладывать в законопроект", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости. По его словам, в министерстве не используют термин "ветхий флот". "Мы не используем в Минтрансе термин "ветхий флот". У нас есть безопасный флот и флот, который требует, скажем так, повышенных контрольных мер безопасности… У нас есть действующие суда гражданские, которым больше 100 лет, и они работают прекрасно", - добавил министр. Как сообщал в конце августа Никитин в интервью РИА Новости, министерство уже разработало конкретные предложения по усилению контроля и ограничению эксплуатации ветхого флота, законопроект будет опубликован в ближайшее время. Министр тогда отмечал, что нормативное регулирование таких судов в России будет учитывать возраст и их реальное техническое состояние. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, общество , владивосток, вэф
Бизнес, Общество , Владивосток, ВЭФ
В Минтрансе рассказали, как будут оценивать безопасность флота
Никитин: Минтранс не будет оценивать безопасность флота только по возрасту
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минтранс России для контроля безопасности флота будет оценивать суда не столько по возрасту, сколько по своевременным прохождениями планового осмотра и ремонта, этот принцип будет заложен в соответствующем законопроекте, сообщил журналистам министр транспорта Андрей Никитин.
"Наша позиция заключается в том, что оценивать суда надо не столько по возрасту, сколько по тому, как своевременно они проходят плановые осмотры, аттестации, ремонты, есть ли соответствующие страховые покрытия у компаний. Именно этот принцип мы и будем закладывать в законопроект", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости.
По его словам, в министерстве не используют термин "ветхий флот".
"Мы не используем в Минтрансе термин "ветхий флот". У нас есть безопасный флот и флот, который требует, скажем так, повышенных контрольных мер безопасности… У нас есть действующие суда гражданские, которым больше 100 лет, и они работают прекрасно", - добавил министр.
Как сообщал в конце августа Никитин в интервью РИА Новости, министерство уже разработало конкретные предложения по усилению контроля и ограничению эксплуатации ветхого флота, законопроект будет опубликован в ближайшее время. Министр тогда отмечал, что нормативное регулирование таких судов в России будет учитывать возраст и их реальное техническое состояние.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.