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Минвостокразвития отстаивает порог инвестиций в 100 миллионов рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Минвостокразвития отстаивает порог инвестиций в 100 миллионов рублей
Минвостокразвития отстаивает порог инвестиций в 100 миллионов рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ
Минвостокразвития отстаивает порог инвестиций в 100 миллионов рублей
Минвостокразвития отстаивает порог инвестиций в 100 миллионов рублей для получения федеральных льгот в рамках единой территории опережающего развития на Дальнем | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T04:15+0300
2026-09-02T04:15+0300
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бизнес
дальний восток
арктика
владивосток
владимир путин
минвостокразвития
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Минвостокразвития отстаивает порог инвестиций в 100 миллионов рублей для получения федеральных льгот в рамках единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке, заявил первый заместитель министра Виталий Алтабаев на Восточном экономическом форуме. Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегиона. Разработка нового режима ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает он с 1 января 2027 года. "Ну и пока у нас, к сожалению, могут оставаться разногласия по порогу инвестиций, напомню, что у нас сейчас в ТОРах 500 тысяч рублей, мы при первой итерации законопроекта планировали поднять до 5 миллионов... Мы считали, что мы нашли такую золотую середину в эти там пять миллионов, но пока что дискутируем внутри правительства, мы пытаемся отстоять хотя бы 100 миллионов порог инвестиций, - это инвесторы, которые могут претендовать на федеральные льготы, но дискуссия вокруг миллиарда пока. Мы отстаиваем интересы округа", – сказал Алтабаев на сессии "Будущее преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики: новая единая территория опережающего развития". По его словам, министерству важно учитывать не только экономический эффект от объема инвестиций, но и занятость населения, а также его переход из государственного сектора в рыночный. "Здесь в том, что нам важно не только экономический эффект от объема инвестиций, а важно занятость населения. Переход населения из государственного сектора в рыночный напомню, что, у нас восемь миллионов, всего пять трудоспособного, четыре - это рыночный сектор, и миллион, это чиновники, который проверяет и контролирует эти четыре миллиона. Важно, чтобы население с небольшим объемом инвестиций, имела возможность самореализации и поддержку в этой части со стороны государства", – подчеркнул замминистра. Он добавил, что все классы инвесторов не будут обделены вниманием Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Если не удастся договориться о приемлемых порогах в единой территории опережающего развития, ведомство будет донастраивать другие инструменты поддержки для этого сегмента. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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4.7
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россия, бизнес, дальний восток, арктика, владивосток, владимир путин, минвостокразвития, вэф
РОССИЯ, Бизнес, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Владимир Путин, Минвостокразвития, ВЭФ
04:15 02.09.2026
 
Минвостокразвития отстаивает порог инвестиций в 100 миллионов рублей

Минвостокразвития отстаивает порог инвестиций в 100 миллионов рублей для получения льгот

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Минвостокразвития отстаивает порог инвестиций в 100 миллионов рублей для получения федеральных льгот в рамках единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке, заявил первый заместитель министра Виталий Алтабаев на Восточном экономическом форуме.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегиона. Разработка нового режима ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает он с 1 января 2027 года.
"Ну и пока у нас, к сожалению, могут оставаться разногласия по порогу инвестиций, напомню, что у нас сейчас в ТОРах 500 тысяч рублей, мы при первой итерации законопроекта планировали поднять до 5 миллионов... Мы считали, что мы нашли такую золотую середину в эти там пять миллионов, но пока что дискутируем внутри правительства, мы пытаемся отстоять хотя бы 100 миллионов порог инвестиций, - это инвесторы, которые могут претендовать на федеральные льготы, но дискуссия вокруг миллиарда пока. Мы отстаиваем интересы округа", – сказал Алтабаев на сессии "Будущее преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики: новая единая территория опережающего развития".
По его словам, министерству важно учитывать не только экономический эффект от объема инвестиций, но и занятость населения, а также его переход из государственного сектора в рыночный.
"Здесь в том, что нам важно не только экономический эффект от объема инвестиций, а важно занятость населения. Переход населения из государственного сектора в рыночный напомню, что, у нас восемь миллионов, всего пять трудоспособного, четыре - это рыночный сектор, и миллион, это чиновники, который проверяет и контролирует эти четыре миллиона. Важно, чтобы население с небольшим объемом инвестиций, имела возможность самореализации и поддержку в этой части со стороны государства", – подчеркнул замминистра.
Он добавил, что все классы инвесторов не будут обделены вниманием Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Если не удастся договориться о приемлемых порогах в единой территории опережающего развития, ведомство будет донастраивать другие инструменты поддержки для этого сегмента.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯБизнесДальний ВостокАРКТИКАВладивостокВладимир ПутинМинвостокразвитияВЭФ
 
 
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