Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мираторг" начал внутренние проверки из-за обнаружения листерии в фарше - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/miratorg-872933749.html
"Мираторг" начал внутренние проверки из-за обнаружения листерии в фарше
"Мираторг" начал внутренние проверки из-за обнаружения листерии в фарше - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Мираторг" начал внутренние проверки из-за обнаружения листерии в фарше
"Мираторг" получил результаты исследования надзорными органами фарша, в котором нашли листерию, и начал внутренние проверки, сообщили РИА Новости в компании. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:50+0300
2026-09-02T14:50+0300
бизнес
мираторг
россельхознадзор
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872933749.jpg?1788349836
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Мираторг" получил результаты исследования надзорными органами фарша, в котором нашли листерию, и начал внутренние проверки, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в среду Telegram-канал "Shot проверка" написал, что специалисты Белорусского государственного ветеринарного центра в замороженном фарше производства ООО "Брянский бройлер", которое входит в "Мираторг", выявили Listeria monocytogenes - бактерию, вызывающую листериоз. "Компания "Мираторг" подтверждает получение от надзорных органов информации о результатах лабораторного исследования партии замороженного фарша "Котлетный" производства ООО "Брянский бройлер". Компания незамедлительно инициировала внутреннее расследование и действует в полном взаимодействии с Россельхознадзором и Роспотребнадзором", - говорится в сообщении производителя. В "Мираторге" отметили, что вся продукция предприятия проходит многоступенчатый контроль безопасности. "Каждая партия перед отгрузкой исследуется в аккредитованной лаборатории на патогенные микроорганизмы, включая Listeria monocytogenes и бактерии рода Salmonella. По результатам исследований, проведенных перед отгрузкой, патогенные микроорганизмы в указанной партии выявлены не были", - уточнили там. Кроме того, для получения полной и объективной картины компания дополнительно направила образцы продукции на независимую экспертизу в аккредитованную лабораторию. "Компания находится в постоянном контакте с уполномоченными органами: в установленные сроки направлены ответы на запросы территориальных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, а в центральный аппарат Россельхознадзора — запрос о порядке дальнейших мероприятий, включая возврат продукции и проведение повторных исследований", - подчеркнули в "Мираторге". Там заверили, что не дожидаясь окончательных результатов, предприятие усилило профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия: в два раза увеличена периодичность лабораторного контроля готового фарша и смывов с объектов производственной среды на Listeria monocytogenes, усилен контроль санитарной обработки помещений, оборудования, инвентаря, стоков и дренажных систем, проведены дополнительные инструктажи персонала и инспекционные проверки соблюдения требований производственной санитарии и гигиены. Предприятие работает в режиме усиленного лабораторного контроля, предусмотренного в подобных случаях, и предоставляет надзорным органам всю необходимую информацию в полном объеме, подытожили в компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мираторг, россельхознадзор, роспотребнадзор
Бизнес, Мираторг, Россельхознадзор, Роспотребнадзор
14:50 02.09.2026
 
"Мираторг" начал внутренние проверки из-за обнаружения листерии в фарше

"Мираторг" начал внутренние проверки после обнаружения в фарше листерии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Мираторг" получил результаты исследования надзорными органами фарша, в котором нашли листерию, и начал внутренние проверки, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в среду Telegram-канал "Shot проверка" написал, что специалисты Белорусского государственного ветеринарного центра в замороженном фарше производства ООО "Брянский бройлер", которое входит в "Мираторг", выявили Listeria monocytogenes - бактерию, вызывающую листериоз.
"Компания "Мираторг" подтверждает получение от надзорных органов информации о результатах лабораторного исследования партии замороженного фарша "Котлетный" производства ООО "Брянский бройлер". Компания незамедлительно инициировала внутреннее расследование и действует в полном взаимодействии с Россельхознадзором и Роспотребнадзором", - говорится в сообщении производителя.
В "Мираторге" отметили, что вся продукция предприятия проходит многоступенчатый контроль безопасности.
"Каждая партия перед отгрузкой исследуется в аккредитованной лаборатории на патогенные микроорганизмы, включая Listeria monocytogenes и бактерии рода Salmonella. По результатам исследований, проведенных перед отгрузкой, патогенные микроорганизмы в указанной партии выявлены не были", - уточнили там.
Кроме того, для получения полной и объективной картины компания дополнительно направила образцы продукции на независимую экспертизу в аккредитованную лабораторию.
"Компания находится в постоянном контакте с уполномоченными органами: в установленные сроки направлены ответы на запросы территориальных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, а в центральный аппарат Россельхознадзора — запрос о порядке дальнейших мероприятий, включая возврат продукции и проведение повторных исследований", - подчеркнули в "Мираторге".
Там заверили, что не дожидаясь окончательных результатов, предприятие усилило профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия: в два раза увеличена периодичность лабораторного контроля готового фарша и смывов с объектов производственной среды на Listeria monocytogenes, усилен контроль санитарной обработки помещений, оборудования, инвентаря, стоков и дренажных систем, проведены дополнительные инструктажи персонала и инспекционные проверки соблюдения требований производственной санитарии и гигиены.
Предприятие работает в режиме усиленного лабораторного контроля, предусмотренного в подобных случаях, и предоставляет надзорным органам всю необходимую информацию в полном объеме, подытожили в компании.
 
БизнесМираторгРоссельхознадзорРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала