https://1prime.ru/20260902/miratorg-872933749.html
"Мираторг" начал внутренние проверки из-за обнаружения листерии в фарше
"Мираторг" начал внутренние проверки из-за обнаружения листерии в фарше - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Мираторг" начал внутренние проверки из-за обнаружения листерии в фарше
"Мираторг" получил результаты исследования надзорными органами фарша, в котором нашли листерию, и начал внутренние проверки, сообщили РИА Новости в компании. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:50+0300
2026-09-02T14:50+0300
2026-09-02T14:50+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Мираторг" получил результаты исследования надзорными органами фарша, в котором нашли листерию, и начал внутренние проверки, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в среду Telegram-канал "Shot проверка" написал, что специалисты Белорусского государственного ветеринарного центра в замороженном фарше производства ООО "Брянский бройлер", которое входит в "Мираторг", выявили Listeria monocytogenes - бактерию, вызывающую листериоз.
"Компания "Мираторг" подтверждает получение от надзорных органов информации о результатах лабораторного исследования партии замороженного фарша "Котлетный" производства ООО "Брянский бройлер". Компания незамедлительно инициировала внутреннее расследование и действует в полном взаимодействии с Россельхознадзором и Роспотребнадзором", - говорится в сообщении производителя.
В "Мираторге" отметили, что вся продукция предприятия проходит многоступенчатый контроль безопасности.
"Каждая партия перед отгрузкой исследуется в аккредитованной лаборатории на патогенные микроорганизмы, включая Listeria monocytogenes и бактерии рода Salmonella. По результатам исследований, проведенных перед отгрузкой, патогенные микроорганизмы в указанной партии выявлены не были", - уточнили там.
Кроме того, для получения полной и объективной картины компания дополнительно направила образцы продукции на независимую экспертизу в аккредитованную лабораторию.
"Компания находится в постоянном контакте с уполномоченными органами: в установленные сроки направлены ответы на запросы территориальных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, а в центральный аппарат Россельхознадзора — запрос о порядке дальнейших мероприятий, включая возврат продукции и проведение повторных исследований", - подчеркнули в "Мираторге".
Там заверили, что не дожидаясь окончательных результатов, предприятие усилило профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия: в два раза увеличена периодичность лабораторного контроля готового фарша и смывов с объектов производственной среды на Listeria monocytogenes, усилен контроль санитарной обработки помещений, оборудования, инвентаря, стоков и дренажных систем, проведены дополнительные инструктажи персонала и инспекционные проверки соблюдения требований производственной санитарии и гигиены.
Предприятие работает в режиме усиленного лабораторного контроля, предусмотренного в подобных случаях, и предоставляет надзорным органам всю необходимую информацию в полном объеме, подытожили в компании.
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бизнес, мираторг, россельхознадзор, роспотребнадзор
Бизнес, Мираторг, Россельхознадзор, Роспотребнадзор
"Мираторг" начал внутренние проверки из-за обнаружения листерии в фарше
"Мираторг" начал внутренние проверки после обнаружения в фарше листерии
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Мираторг" получил результаты исследования надзорными органами фарша, в котором нашли листерию, и начал внутренние проверки, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в среду Telegram-канал "Shot проверка" написал, что специалисты Белорусского государственного ветеринарного центра в замороженном фарше производства ООО "Брянский бройлер", которое входит в "Мираторг", выявили Listeria monocytogenes - бактерию, вызывающую листериоз.
"Компания "Мираторг" подтверждает получение от надзорных органов информации о результатах лабораторного исследования партии замороженного фарша "Котлетный" производства ООО "Брянский бройлер". Компания незамедлительно инициировала внутреннее расследование и действует в полном взаимодействии с Россельхознадзором и Роспотребнадзором", - говорится в сообщении производителя.
В "Мираторге" отметили, что вся продукция предприятия проходит многоступенчатый контроль безопасности.
"Каждая партия перед отгрузкой исследуется в аккредитованной лаборатории на патогенные микроорганизмы, включая Listeria monocytogenes и бактерии рода Salmonella. По результатам исследований, проведенных перед отгрузкой, патогенные микроорганизмы в указанной партии выявлены не были", - уточнили там.
Кроме того, для получения полной и объективной картины компания дополнительно направила образцы продукции на независимую экспертизу в аккредитованную лабораторию.
"Компания находится в постоянном контакте с уполномоченными органами: в установленные сроки направлены ответы на запросы территориальных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, а в центральный аппарат Россельхознадзора — запрос о порядке дальнейших мероприятий, включая возврат продукции и проведение повторных исследований", - подчеркнули в "Мираторге".
Там заверили, что не дожидаясь окончательных результатов, предприятие усилило профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия: в два раза увеличена периодичность лабораторного контроля готового фарша и смывов с объектов производственной среды на Listeria monocytogenes, усилен контроль санитарной обработки помещений, оборудования, инвентаря, стоков и дренажных систем, проведены дополнительные инструктажи персонала и инспекционные проверки соблюдения требований производственной санитарии и гигиены.
Предприятие работает в режиме усиленного лабораторного контроля, предусмотренного в подобных случаях, и предоставляет надзорным органам всю необходимую информацию в полном объеме, подытожили в компании.