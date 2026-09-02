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"Мираторг" начал внутренние проверки из-за обнаружения листерии в фарше

"Мираторг" начал внутренние проверки из-за обнаружения листерии в фарше - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Мираторг" начал внутренние проверки из-за обнаружения листерии в фарше

"Мираторг" получил результаты исследования надзорными органами фарша, в котором нашли листерию, и начал внутренние проверки, сообщили РИА Новости в компании. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:50+0300

2026-09-02T14:50+0300

2026-09-02T14:50+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Мираторг" получил результаты исследования надзорными органами фарша, в котором нашли листерию, и начал внутренние проверки, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в среду Telegram-канал "Shot проверка" написал, что специалисты Белорусского государственного ветеринарного центра в замороженном фарше производства ООО "Брянский бройлер", которое входит в "Мираторг", выявили Listeria monocytogenes - бактерию, вызывающую листериоз. "Компания "Мираторг" подтверждает получение от надзорных органов информации о результатах лабораторного исследования партии замороженного фарша "Котлетный" производства ООО "Брянский бройлер". Компания незамедлительно инициировала внутреннее расследование и действует в полном взаимодействии с Россельхознадзором и Роспотребнадзором", - говорится в сообщении производителя. В "Мираторге" отметили, что вся продукция предприятия проходит многоступенчатый контроль безопасности. "Каждая партия перед отгрузкой исследуется в аккредитованной лаборатории на патогенные микроорганизмы, включая Listeria monocytogenes и бактерии рода Salmonella. По результатам исследований, проведенных перед отгрузкой, патогенные микроорганизмы в указанной партии выявлены не были", - уточнили там. Кроме того, для получения полной и объективной картины компания дополнительно направила образцы продукции на независимую экспертизу в аккредитованную лабораторию. "Компания находится в постоянном контакте с уполномоченными органами: в установленные сроки направлены ответы на запросы территориальных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, а в центральный аппарат Россельхознадзора — запрос о порядке дальнейших мероприятий, включая возврат продукции и проведение повторных исследований", - подчеркнули в "Мираторге". Там заверили, что не дожидаясь окончательных результатов, предприятие усилило профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия: в два раза увеличена периодичность лабораторного контроля готового фарша и смывов с объектов производственной среды на Listeria monocytogenes, усилен контроль санитарной обработки помещений, оборудования, инвентаря, стоков и дренажных систем, проведены дополнительные инструктажи персонала и инспекционные проверки соблюдения требований производственной санитарии и гигиены. Предприятие работает в режиме усиленного лабораторного контроля, предусмотренного в подобных случаях, и предоставляет надзорным органам всю необходимую информацию в полном объеме, подытожили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мираторг, россельхознадзор, роспотребнадзор