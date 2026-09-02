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Мирошник заявил о связи британцев и канадцев с производством гривны

Мирошник заявил о связи британцев и канадцев с производством гривны - 02.09.2026, ПРАЙМ

Мирошник заявил о связи британцев и канадцев с производством гривны

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал на связь британцев и канадцев с производством украинской гривны, отметив, что Лондон определил будущее... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T22:03+0300

2026-09-02T22:03+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал на связь британцев и канадцев с производством украинской гривны, отметив, что Лондон определил будущее финансовой системы Украины, пока в Киеве "разглагольствовали о суверенитете". В своем Telegram-канале Мирошник написал, что в Киеве сегодня вспомнили про 30-летие денежной реформы и появлении гривны, которую напечатали еще в 1992 году, сразу после провозглашения независимости, хотя ввели в оборот лишь 2 сентября 1996 года. "При всех разговорах, распространявшихся тогда первыми президентами, о братской России и славянском единстве, денежные банкноты украинские банкиры отправились печатать в Канаду в Canadian Bank Note Company и британскую компанию Thomas De La Rue, печатные мощности которой были расположены на Мальте", - отметил Мирошник. Тот факт, что британцы и канадцы оказались причастны к производству банкнот новой валюты едва получившей независимость Украины, Мирошник назвал симптоматичным. "Пока в Киева разглагольствовали о суверенитете и незалежности, в Лондоне определяли будущее финансовой системы Украины", - подчеркнул он.

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