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Мирошник заявил о связи британцев и канадцев с производством гривны
Мирошник заявил о связи британцев и канадцев с производством гривны - 02.09.2026, ПРАЙМ
Мирошник заявил о связи британцев и канадцев с производством гривны
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал на связь британцев и канадцев с производством украинской гривны, отметив, что Лондон определил будущее... | 02.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал на связь британцев и канадцев с производством украинской гривны, отметив, что Лондон определил будущее финансовой системы Украины, пока в Киеве "разглагольствовали о суверенитете".
В своем Telegram-канале Мирошник написал, что в Киеве сегодня вспомнили про 30-летие денежной реформы и появлении гривны, которую напечатали еще в 1992 году, сразу после провозглашения независимости, хотя ввели в оборот лишь 2 сентября 1996 года.
"При всех разговорах, распространявшихся тогда первыми президентами, о братской России и славянском единстве, денежные банкноты украинские банкиры отправились печатать в Канаду в Canadian Bank Note Company и британскую компанию Thomas De La Rue, печатные мощности которой были расположены на Мальте", - отметил Мирошник.
Тот факт, что британцы и канадцы оказались причастны к производству банкнот новой валюты едва получившей независимость Украины, Мирошник назвал симптоматичным.
"Пока в Киева разглагольствовали о суверенитете и незалежности, в Лондоне определяли будущее финансовой системы Украины", - подчеркнул он.
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Мирошник заявил о связи британцев и канадцев с производством гривны
Мирошник: Британия и Канада определили будущее финансовой системы Украины
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал на связь британцев и канадцев с производством украинской гривны, отметив, что Лондон определил будущее финансовой системы Украины, пока в Киеве "разглагольствовали о суверенитете".
В своем Telegram-канале Мирошник написал, что в Киеве сегодня вспомнили про 30-летие денежной реформы и появлении гривны, которую напечатали еще в 1992 году, сразу после провозглашения независимости, хотя ввели в оборот лишь 2 сентября 1996 года.
"При всех разговорах, распространявшихся тогда первыми президентами, о братской России и славянском единстве, денежные банкноты украинские банкиры отправились печатать в Канаду в Canadian Bank Note Company и британскую компанию Thomas De La Rue, печатные мощности которой были расположены на Мальте", - отметил Мирошник.
Тот факт, что британцы и канадцы оказались причастны к производству банкнот новой валюты едва получившей независимость Украины, Мирошник назвал симптоматичным.
"Пока в Киева разглагольствовали о суверенитете и незалежности, в Лондоне определяли будущее финансовой системы Украины", - подчеркнул он.