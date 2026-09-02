Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стратегию развития Дальнего Востока подпишут Мишустиным в ближайшее время - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/mishustin-872903379.html
Стратегию развития Дальнего Востока подпишут Мишустиным в ближайшее время
Стратегию развития Дальнего Востока подпишут Мишустиным в ближайшее время - 02.09.2026, ПРАЙМ
Стратегию развития Дальнего Востока подпишут Мишустиным в ближайшее время
Стратегия развития Дальнего Востока на период до 2036 года с перспективой до 2050 года будет подписана председателем правительства Михаилом Мишустиным в... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T06:50+0300
2026-09-02T06:50+0300
россия
дальний восток
арктика
владивосток
алексей чекунков
михаил мишустин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872903379.jpg?1788321044
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Стратегия развития Дальнего Востока на период до 2036 года с перспективой до 2050 года будет подписана председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшее время, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме. "Я жду с минуты на минуту информацию из Дома правительства Российской Федерации о подписании Михаилом Владимировичем Мишустиным стратегии развития Дальнего Востока на период до 36-го, в перспективе до 50-го года. Это важнейший для нас программный документ, который мы очень подробно вместе обсуждали на площадках Государственной Думы и экспертного сообщества, безусловно, со всеми регионами проработали", – сказал Чекунков на сессии "Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока". По его словам, стратегия основана на трех столбах: инфраструктура, экономика будущего и качество жизни людей. "Первый столб – инфраструктура, конечно, такие гигантские территории нужно инфраструктурно обустраивать, но это очень точный, ювелирный процесс. Второй столб – экономика будущего, которая прочно зиждется на той, что уже сегодня есть. И интегральная цель, наивысшая цель, зачем мы работаем – качество жизни людей", – отметил министр. Чекунков подчеркнул, что за 11 лет нового развития Дальнего Востока достигнуты значительные результаты: экономические показатели выросли в полтора раза, опережая среднероссийские темпы, отдельные отрасли выросли в три-девять раз. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
дальний восток
арктика
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дальний восток, арктика, владивосток, алексей чекунков, михаил мишустин, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Алексей Чекунков, Михаил Мишустин, ВЭФ
06:50 02.09.2026
 
Стратегию развития Дальнего Востока подпишут Мишустиным в ближайшее время

Чекунков: Мишустин в ближайшее время подпишет стратегию развития Дальнего Востока

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Стратегия развития Дальнего Востока на период до 2036 года с перспективой до 2050 года будет подписана председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшее время, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме.
"Я жду с минуты на минуту информацию из Дома правительства Российской Федерации о подписании Михаилом Владимировичем Мишустиным стратегии развития Дальнего Востока на период до 36-го, в перспективе до 50-го года. Это важнейший для нас программный документ, который мы очень подробно вместе обсуждали на площадках Государственной Думы и экспертного сообщества, безусловно, со всеми регионами проработали", – сказал Чекунков на сессии "Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока".
По его словам, стратегия основана на трех столбах: инфраструктура, экономика будущего и качество жизни людей.
"Первый столб – инфраструктура, конечно, такие гигантские территории нужно инфраструктурно обустраивать, но это очень точный, ювелирный процесс. Второй столб – экономика будущего, которая прочно зиждется на той, что уже сегодня есть. И интегральная цель, наивысшая цель, зачем мы работаем – качество жизни людей", – отметил министр.
Чекунков подчеркнул, что за 11 лет нового развития Дальнего Востока достигнуты значительные результаты: экономические показатели выросли в полтора раза, опережая среднероссийские темпы, отдельные отрасли выросли в три-девять раз.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯДальний ВостокАРКТИКАВладивостокАлексей ЧекунковМихаил МишустинВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала