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Стратегию развития Дальнего Востока подпишут Мишустиным в ближайшее время

Стратегию развития Дальнего Востока подпишут Мишустиным в ближайшее время - 02.09.2026, ПРАЙМ

Стратегию развития Дальнего Востока подпишут Мишустиным в ближайшее время

Стратегия развития Дальнего Востока на период до 2036 года с перспективой до 2050 года будет подписана председателем правительства Михаилом Мишустиным в... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T06:50+0300

2026-09-02T06:50+0300

2026-09-02T06:50+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Стратегия развития Дальнего Востока на период до 2036 года с перспективой до 2050 года будет подписана председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшее время, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме. "Я жду с минуты на минуту информацию из Дома правительства Российской Федерации о подписании Михаилом Владимировичем Мишустиным стратегии развития Дальнего Востока на период до 36-го, в перспективе до 50-го года. Это важнейший для нас программный документ, который мы очень подробно вместе обсуждали на площадках Государственной Думы и экспертного сообщества, безусловно, со всеми регионами проработали", – сказал Чекунков на сессии "Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока". По его словам, стратегия основана на трех столбах: инфраструктура, экономика будущего и качество жизни людей. "Первый столб – инфраструктура, конечно, такие гигантские территории нужно инфраструктурно обустраивать, но это очень точный, ювелирный процесс. Второй столб – экономика будущего, которая прочно зиждется на той, что уже сегодня есть. И интегральная цель, наивысшая цель, зачем мы работаем – качество жизни людей", – отметил министр. Чекунков подчеркнул, что за 11 лет нового развития Дальнего Востока достигнуты значительные результаты: экономические показатели выросли в полтора раза, опережая среднероссийские темпы, отдельные отрасли выросли в три-девять раз. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, дальний восток, арктика, владивосток, алексей чекунков, михаил мишустин, вэф