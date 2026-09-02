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Лантратова предупредила о мошенниках, обещающих "выплату каждому школьнику" - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Мошенничество
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Лантратова предупредила о мошенниках, обещающих "выплату каждому школьнику"
Лантратова предупредила о мошенниках, обещающих "выплату каждому школьнику" - 02.09.2026, ПРАЙМ
Лантратова предупредила о мошенниках, обещающих "выплату каждому школьнику"
Мошенники активно обманывают семьи в соцсетях, обещая некую "федеральную выплату каждому школьнику" на компенсацию расходов к новому учебному году, рассказала... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:04+0300
2026-09-02T11:04+0300
мошенничество
общество
мошенники
россия
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мошенники активно обманывают семьи в соцсетях, обещая некую "федеральную выплату каждому школьнику" на компенсацию расходов к новому учебному году, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. "На теме "выплат к школе" активно промышляют мошенники. Если вам в мессенджере или социальной сети обещают некую "федеральную выплату каждому школьнику", предлагают перейти по ссылке и просят данные карты, CVV-код или код из СМС - ничего не вводите", - сказала Лантратова. Она напомнила, что в этом году единой федеральной выплаты всем школьникам нет, и информацию о мерах поддержки нужно проверять только на официальных ресурсах. "На "Госуслугах" можно посмотреть свои заявления, пособия и льготы. Там же можно дать согласие на информирование о положенных мерах социальной поддержки. Это очень полезная функция", - подчеркнула федеральный омбудсмен. Лантратова призвала родителей школьников проверить меры поддержки в своем регионе - возможно, часть уже понесенных расходов еще можно компенсировать.
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192
40
192
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общество , мошенники, россия
Мошенничество, Общество , МОШЕННИКИ, РОССИЯ
11:04 02.09.2026
 
Лантратова предупредила о мошенниках, обещающих "выплату каждому школьнику"

Омбудсмен Лантратова: мошенники в соцсетях обещают некую федеральную выплату к школе

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мошенники активно обманывают семьи в соцсетях, обещая некую "федеральную выплату каждому школьнику" на компенсацию расходов к новому учебному году, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"На теме "выплат к школе" активно промышляют мошенники. Если вам в мессенджере или социальной сети обещают некую "федеральную выплату каждому школьнику", предлагают перейти по ссылке и просят данные карты, CVV-код или код из СМС - ничего не вводите", - сказала Лантратова.
Она напомнила, что в этом году единой федеральной выплаты всем школьникам нет, и информацию о мерах поддержки нужно проверять только на официальных ресурсах.
"На "Госуслугах" можно посмотреть свои заявления, пособия и льготы. Там же можно дать согласие на информирование о положенных мерах социальной поддержки. Это очень полезная функция", - подчеркнула федеральный омбудсмен.
Лантратова призвала родителей школьников проверить меры поддержки в своем регионе - возможно, часть уже понесенных расходов еще можно компенсировать.
 
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