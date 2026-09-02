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Лантратова предупредила о мошенниках, обещающих "выплату каждому школьнику"

Лантратова предупредила о мошенниках, обещающих "выплату каждому школьнику" - 02.09.2026, ПРАЙМ

Лантратова предупредила о мошенниках, обещающих "выплату каждому школьнику"

Мошенники активно обманывают семьи в соцсетях, обещая некую "федеральную выплату каждому школьнику" на компенсацию расходов к новому учебному году, рассказала... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:04+0300

2026-09-02T11:04+0300

2026-09-02T11:04+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мошенники активно обманывают семьи в соцсетях, обещая некую "федеральную выплату каждому школьнику" на компенсацию расходов к новому учебному году, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. "На теме "выплат к школе" активно промышляют мошенники. Если вам в мессенджере или социальной сети обещают некую "федеральную выплату каждому школьнику", предлагают перейти по ссылке и просят данные карты, CVV-код или код из СМС - ничего не вводите", - сказала Лантратова. Она напомнила, что в этом году единой федеральной выплаты всем школьникам нет, и информацию о мерах поддержки нужно проверять только на официальных ресурсах. "На "Госуслугах" можно посмотреть свои заявления, пособия и льготы. Там же можно дать согласие на информирование о положенных мерах социальной поддержки. Это очень полезная функция", - подчеркнула федеральный омбудсмен. Лантратова призвала родителей школьников проверить меры поддержки в своем регионе - возможно, часть уже понесенных расходов еще можно компенсировать.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мошенники, россия