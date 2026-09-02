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Сбербанк: украинские мошенники атакуют русскоязычные диаспоры по всему миру

Сбербанк: украинские мошенники атакуют русскоязычные диаспоры по всему миру - 02.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк: украинские мошенники атакуют русскоязычные диаспоры по всему миру

Украинские мошенники активно атакуют русскоязычные диаспоры по всему миру, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:37+0300

2026-09-02T18:37+0300

2026-09-02T18:37+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Украинские мошенники активно атакуют русскоязычные диаспоры по всему миру, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Из-за усложнения работы с российским банковским сектором мошенники активно масштабируют атаки на русскоязычное население других стран, – сказал он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам Кузнецова, активность украинских колл-центров остается высокой, хотя их общее количество незначительно сократилось за счет консолидации – мелкие колл-центры закрываются или объединяются с более крупными. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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банки, финансы, владивосток, сбербанк, вэф