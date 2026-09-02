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Презентация "Азиатской туристической премии" состоялась в Москве
Презентация "Азиатской туристической премии" состоялась в Москве - 02.09.2026, ПРАЙМ
Презентация "Азиатской туристической премии" состоялась в Москве
Презентация "Азиатской туристической премии" состоялась в Москве в среду, на мероприятии представили эксклюзивные культурные и туристические ресурсы Шанхая,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:17+0300
2026-09-02T15:17+0300
2026-09-02T15:17+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Презентация "Азиатской туристической премии" состоялась в Москве в среду, на мероприятии представили эксклюзивные культурные и туристические ресурсы Шанхая, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.
"Второго сентября 2026 года в московском отеле Lotte Hotel прошла презентация "Азиатской туристической премии". В составе делегации - 18 китайских организаций в сфере культуры, туризма и здравоохранения, представляющих четыре ключевых направления: премиальные отели, парки развлечений, туристический шопинг и международная медицина", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там отметили, что на мероприятии презентовали эксклюзивные культурные и туристические ресурсы Шанхая: премиальное размещение, гастрономический туризм, шопинг класса люкс, частные экскурсии и уникальные событийные программы.
"Участники провели очные переговоры с российскими профессионалами туристического бизнеса. Два шанхайских мастера нематериального культурного наследия представили традиционные блюда шанхайской кухни и восточную чайную церемонию, а затем приняли участие в гастрономическом ужине-коллаборации с московским шеф-поваром - обладателем звезды "Мишлен", - добавляется в сообщении.
Кроме того, как рассказали в пресс-службе, команда китайских блогеров отправилась в тур по Москве, чтобы познакомить китайскую аудиторию с туристическими возможностями России.
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Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Шанхай
Презентация "Азиатской туристической премии" состоялась в Москве
Презентация "Азиатской туристической премии" прошла в Москве
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Презентация "Азиатской туристической премии" состоялась в Москве в среду, на мероприятии представили эксклюзивные культурные и туристические ресурсы Шанхая, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.
"Второго сентября 2026 года в московском отеле Lotte Hotel прошла презентация "Азиатской туристической премии". В составе делегации - 18 китайских организаций в сфере культуры, туризма и здравоохранения, представляющих четыре ключевых направления: премиальные отели, парки развлечений, туристический шопинг и международная медицина", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там отметили, что на мероприятии презентовали эксклюзивные культурные и туристические ресурсы Шанхая: премиальное размещение, гастрономический туризм, шопинг класса люкс, частные экскурсии и уникальные событийные программы.
"Участники провели очные переговоры с российскими профессионалами туристического бизнеса. Два шанхайских мастера нематериального культурного наследия представили традиционные блюда шанхайской кухни и восточную чайную церемонию, а затем приняли участие в гастрономическом ужине-коллаборации с московским шеф-поваром - обладателем звезды "Мишлен", - добавляется в сообщении.
Кроме того, как рассказали в пресс-службе, команда китайских блогеров отправилась в тур по Москве, чтобы познакомить китайскую аудиторию с туристическими возможностями России.