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Презентация "Азиатской туристической премии" состоялась в Москве

Презентация "Азиатской туристической премии" состоялась в Москве - 02.09.2026, ПРАЙМ

Презентация "Азиатской туристической премии" состоялась в Москве

Презентация "Азиатской туристической премии" состоялась в Москве в среду, на мероприятии представили эксклюзивные культурные и туристические ресурсы Шанхая,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:17+0300

2026-09-02T15:17+0300

2026-09-02T15:17+0300

туризм

бизнес

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шанхай

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Презентация "Азиатской туристической премии" состоялась в Москве в среду, на мероприятии представили эксклюзивные культурные и туристические ресурсы Шанхая, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму. "Второго сентября 2026 года в московском отеле Lotte Hotel прошла презентация "Азиатской туристической премии". В составе делегации - 18 китайских организаций в сфере культуры, туризма и здравоохранения, представляющих четыре ключевых направления: премиальные отели, парки развлечений, туристический шопинг и международная медицина", - говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что на мероприятии презентовали эксклюзивные культурные и туристические ресурсы Шанхая: премиальное размещение, гастрономический туризм, шопинг класса люкс, частные экскурсии и уникальные событийные программы. "Участники провели очные переговоры с российскими профессионалами туристического бизнеса. Два шанхайских мастера нематериального культурного наследия представили традиционные блюда шанхайской кухни и восточную чайную церемонию, а затем приняли участие в гастрономическом ужине-коллаборации с московским шеф-поваром - обладателем звезды "Мишлен", - добавляется в сообщении. Кроме того, как рассказали в пресс-службе, команда китайских блогеров отправилась в тур по Москве, чтобы познакомить китайскую аудиторию с туристическими возможностями России.

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туризм, бизнес, россия, москва, шанхай