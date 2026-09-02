https://1prime.ru/20260902/napravlenie-872914268.html

Стало известно, на какие направления для отдыха в России вырос спрос летом

Стало известно, на какие направления для отдыха в России вырос спрос летом - 02.09.2026, ПРАЙМ

Стало известно, на какие направления для отдыха в России вырос спрос летом

Село Витязево в Краснодарском крае стало лидером по росту бронирования жилья для отдыха российских туристов по стране текущим летом, спрос на размещение здесь... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:15+0300

2026-09-02T10:15+0300

2026-09-02T10:23+0300

туризм

бизнес

россия

краснодарский край

анапа

каспийск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872914268.jpg?1788333793

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Село Витязево в Краснодарском крае стало лидером по росту бронирования жилья для отдыха российских туристов по стране текущим летом, спрос на размещение здесь увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в платформе Bronevik.com. "Лидером по приросту бронирований стало село Витязево в Краснодарском крае (+55%). После снижения спроса в прошлом году курорт вновь привлек путешественников, в том числе за счет перераспределения туристического потока внутри Краснодарского края", - говорится в исследовании, основанном на бронированиях туристического жилья в России по итогам лета 2026 года. Второе место в числе быстрорастущих направлений заняла подмосковная Истра, где количество бронирований увеличилось на 53%. "Рост интереса к направлению может быть связан с перераспределением спроса москвичей, которые этим летом чаще выбирали отдых в пределах ближайших к столице локаций", - добавили аналитики. На третьем месте расположилась Анапа: рост здесь составил 37% по сравнению с прошлым годом. Также увеличился спрос на отдых в Зеленоградске - на 26%, в Светлогорске - на 23%, а в Янтарном - на 14%. "В число быстрорастущих направлений также вошли Майкоп (плюс 23%), Каспийск (плюс 23%), Владимир (плюс 15%) и Благовещенск (плюс 15%)", - говорится в исследовании. При этом лидерами по количеству летних бронирований традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.

краснодарский край

анапа

каспийск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, краснодарский край, анапа, каспийск