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Стало известно, на какие направления для отдыха в России вырос спрос летом - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Стало известно, на какие направления для отдыха в России вырос спрос летом
Стало известно, на какие направления для отдыха в России вырос спрос летом - 02.09.2026, ПРАЙМ
Стало известно, на какие направления для отдыха в России вырос спрос летом
Село Витязево в Краснодарском крае стало лидером по росту бронирования жилья для отдыха российских туристов по стране текущим летом, спрос на размещение здесь... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:15+0300
2026-09-02T10:23+0300
туризм
бизнес
россия
краснодарский край
анапа
каспийск
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Село Витязево в Краснодарском крае стало лидером по росту бронирования жилья для отдыха российских туристов по стране текущим летом, спрос на размещение здесь увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в платформе Bronevik.com. "Лидером по приросту бронирований стало село Витязево в Краснодарском крае (+55%). После снижения спроса в прошлом году курорт вновь привлек путешественников, в том числе за счет перераспределения туристического потока внутри Краснодарского края", - говорится в исследовании, основанном на бронированиях туристического жилья в России по итогам лета 2026 года. Второе место в числе быстрорастущих направлений заняла подмосковная Истра, где количество бронирований увеличилось на 53%. "Рост интереса к направлению может быть связан с перераспределением спроса москвичей, которые этим летом чаще выбирали отдых в пределах ближайших к столице локаций", - добавили аналитики. На третьем месте расположилась Анапа: рост здесь составил 37% по сравнению с прошлым годом. Также увеличился спрос на отдых в Зеленоградске - на 26%, в Светлогорске - на 23%, а в Янтарном - на 14%. "В число быстрорастущих направлений также вошли Майкоп (плюс 23%), Каспийск (плюс 23%), Владимир (плюс 15%) и Благовещенск (плюс 15%)", - говорится в исследовании. При этом лидерами по количеству летних бронирований традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.
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туризм, бизнес, россия, краснодарский край, анапа, каспийск
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, АНАПА, Каспийск
10:15 02.09.2026 (обновлено: 10:23 02.09.2026)
 
Стало известно, на какие направления для отдыха в России вырос спрос летом

Bronevik: село Витязево стало лидером по росту бронирований жилья туристами летом в России

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Село Витязево в Краснодарском крае стало лидером по росту бронирования жилья для отдыха российских туристов по стране текущим летом, спрос на размещение здесь увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом, рассказали РИА Новости в платформе Bronevik.com.
"Лидером по приросту бронирований стало село Витязево в Краснодарском крае (+55%). После снижения спроса в прошлом году курорт вновь привлек путешественников, в том числе за счет перераспределения туристического потока внутри Краснодарского края", - говорится в исследовании, основанном на бронированиях туристического жилья в России по итогам лета 2026 года.
Второе место в числе быстрорастущих направлений заняла подмосковная Истра, где количество бронирований увеличилось на 53%. "Рост интереса к направлению может быть связан с перераспределением спроса москвичей, которые этим летом чаще выбирали отдых в пределах ближайших к столице локаций", - добавили аналитики.
На третьем месте расположилась Анапа: рост здесь составил 37% по сравнению с прошлым годом. Также увеличился спрос на отдых в Зеленоградске - на 26%, в Светлогорске - на 23%, а в Янтарном - на 14%. "В число быстрорастущих направлений также вошли Майкоп (плюс 23%), Каспийск (плюс 23%), Владимир (плюс 15%) и Благовещенск (плюс 15%)", - говорится в исследовании.
При этом лидерами по количеству летних бронирований традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКраснодарский крайАНАПАКаспийск
 
 
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