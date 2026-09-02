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В Нидерландах раскритиковали планы правительства по помощи Украине
В Нидерландах раскритиковали планы правительства по помощи Украине - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Нидерландах раскритиковали планы правительства по помощи Украине
Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил возмущение планами правительства Нидерландов закрепить в бюджете на следующий год... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:28+0300
2026-09-02T11:28+0300
2026-09-02T11:31+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил возмущение планами правительства Нидерландов закрепить в бюджете на следующий год миллиардную помощь Украине и Африке вместо социальной поддержки собственных граждан. Правительство Нидерландов на этой неделе согласовывает с оппозиционными партиями бюджет страны на 2027 год, который официально будет представлен 15 сентября. "Предложения кабмина - полная чушь. Миллиарды евро - на Африку, Украину, климат, которые, по мнению PVV, должны быть потрачены на обеспечение более дешевыми продуктами, более низкие цены на арендную плату и снижение цен на энергию и газ", - написал Вилдерс в соцсети Х. Как заявил политик, "это паршивое правительство" должно уйти в отставку. В коалиционном соглашении правительства Нидерландов говорилось, что на 2027, 2028 и 2029 годы Гаага будет ежегодно выделять по 3 миллиарда евро на военную помощь Украине. С начала российской спецоперации в 2022 году Гаага зарезервировала около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Объем уже реализованной за эти годы военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро.
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мировая экономика, украина, нидерланды, африка
Мировая экономика, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, АФРИКА
В Нидерландах раскритиковали планы правительства по помощи Украине
Нидерландский политик Вилдерс осудил планы кабмина закрепить в бюджете помощь Украине
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс выразил возмущение планами правительства Нидерландов закрепить в бюджете на следующий год миллиардную помощь Украине и Африке вместо социальной поддержки собственных граждан.
Правительство Нидерландов на этой неделе согласовывает с оппозиционными партиями бюджет страны на 2027 год, который официально будет представлен 15 сентября.
"Предложения кабмина - полная чушь. Миллиарды евро - на Африку, Украину, климат, которые, по мнению PVV, должны быть потрачены на обеспечение более дешевыми продуктами, более низкие цены на арендную плату и снижение цен на энергию и газ", - написал Вилдерс в соцсети Х.
Как заявил политик, "это паршивое правительство" должно уйти в отставку.
В коалиционном соглашении правительства Нидерландов говорилось, что на 2027, 2028 и 2029 годы Гаага будет ежегодно выделять по 3 миллиарда евро на военную помощь Украине.
С начала российской спецоперации в 2022 году Гаага зарезервировала около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Объем уже реализованной за эти годы военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро.