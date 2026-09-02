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Россия не допустит значимых перерывов в работе авиации, заявил Никитин
Россия не допустит значимых перерывов в работе авиации, заявил Никитин - 02.09.2026, ПРАЙМ
Россия не допустит значимых перерывов в работе авиации, заявил Никитин
Россия не допустит каких-то значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин, комментируя угрозы Владимира Зеленского. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:16+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Россия не допустит каких-то значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин, комментируя угрозы Владимира Зеленского. Ранее во вторник президент России Владимир Путин назвал угрозы Зеленского авиакомпаниям, использующим воздушное пространство РФ, заявкой на государственный терроризм. "Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией и я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации", - сказал Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. Также министр отметил, что временные ограничения в аэропортах могут вводиться, потому что приоритетом остается безопасность полетов, но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. "Росавиация находится, по сути, в режиме постоянного оперативного диалога со всеми специальными службами и с министерством обороны, конечно, тоже... На все угрозы мы реагируем своевременно", - добавил Никитин.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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общество , владивосток, владимир зеленский, владимир путин, росгвардия, вэф, авиация
Общество , Владивосток, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Росгвардия, ВЭФ, авиация, ВЭФ-2026
Россия не допустит значимых перерывов в работе авиации, заявил Никитин
Никитин: Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации