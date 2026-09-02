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Дефицита авиатоплива в России нет, заявил Никитин - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Дефицита авиатоплива в России нет, заявил Никитин
Дефицита авиатоплива в России нет, заявил Никитин - 02.09.2026, ПРАЙМ
Дефицита авиатоплива в России нет, заявил Никитин
Дефицита авиатоплива в России нет благодаря совместной работе с Минэнерго и четкой координации, самолеты летали и летают по расписанию, заявил министр... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:57+0300
2026-09-02T12:57+0300
бизнес
россия
владивосток
вэф
топливо
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Дефицита авиатоплива в России нет благодаря совместной работе с Минэнерго и четкой координации, самолеты летали и летают по расписанию, заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Ранее в среду Никитин заявлял РИА Новости, что ситуация с авиатопливом в России нормальная. "Это все-таки компетенция коллег из Минэнерго. Но хотел бы их поблагодарить, потому что благодаря совместной работе и четкой координации мы не допустили дефицита авиакеросина - вы знаете, что у нас все самолеты летали и летают по расписанию", - сказал Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос о возможном снятии эмбарго на экспорт авиакеросина. Министр отметил, что определенные сложности есть и могут быть, но благодаря слаженной совместной работе ведомств эти проблемы решаются оперативно. "Мы видим запасы авиакеросина, своевременно эти запасы появляются в аэропортах... Авиакомпании топливом обеспечены", - сказал Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.Министр отметил, что ситуация с авиатопливом остается не идеальной, но рабочей.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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4.7
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бизнес, россия, владивосток, вэф, топливо
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, ВЭФ, топливо
12:57 02.09.2026
 
Дефицита авиатоплива в России нет, заявил Никитин

Никитин: дефицит авиатоплива в России не допущен благодаря совместной работе с Минэнерго

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Дефицита авиатоплива в России нет благодаря совместной работе с Минэнерго и четкой координации, самолеты летали и летают по расписанию, заявил министр транспорта России Андрей Никитин.
Ранее в среду Никитин заявлял РИА Новости, что ситуация с авиатопливом в России нормальная.
"Это все-таки компетенция коллег из Минэнерго. Но хотел бы их поблагодарить, потому что благодаря совместной работе и четкой координации мы не допустили дефицита авиакеросина - вы знаете, что у нас все самолеты летали и летают по расписанию", - сказал Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос о возможном снятии эмбарго на экспорт авиакеросина.
Министр отметил, что определенные сложности есть и могут быть, но благодаря слаженной совместной работе ведомств эти проблемы решаются оперативно.
"Мы видим запасы авиакеросина, своевременно эти запасы появляются в аэропортах... Авиакомпании топливом обеспечены", - сказал Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
Министр отметил, что ситуация с авиатопливом остается не идеальной, но рабочей.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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