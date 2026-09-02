https://1prime.ru/20260902/nikitin-872925969.html

Дефицита авиатоплива в России нет, заявил Никитин

Дефицита авиатоплива в России нет, заявил Никитин - 02.09.2026, ПРАЙМ

Дефицита авиатоплива в России нет, заявил Никитин

Дефицита авиатоплива в России нет благодаря совместной работе с Минэнерго и четкой координации, самолеты летали и летают по расписанию, заявил министр... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:57+0300

2026-09-02T12:57+0300

2026-09-02T12:57+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Дефицита авиатоплива в России нет благодаря совместной работе с Минэнерго и четкой координации, самолеты летали и летают по расписанию, заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Ранее в среду Никитин заявлял РИА Новости, что ситуация с авиатопливом в России нормальная. "Это все-таки компетенция коллег из Минэнерго. Но хотел бы их поблагодарить, потому что благодаря совместной работе и четкой координации мы не допустили дефицита авиакеросина - вы знаете, что у нас все самолеты летали и летают по расписанию", - сказал Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос о возможном снятии эмбарго на экспорт авиакеросина. Министр отметил, что определенные сложности есть и могут быть, но благодаря слаженной совместной работе ведомств эти проблемы решаются оперативно. "Мы видим запасы авиакеросина, своевременно эти запасы появляются в аэропортах... Авиакомпании топливом обеспечены", - сказал Никитин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.Министр отметил, что ситуация с авиатопливом остается не идеальной, но рабочей.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, вэф, топливо