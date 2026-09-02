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Николаев: первые грузы в порту Найба ожидаются уже в 2028 году

Николаев: первые грузы в порту Найба ожидаются уже в 2028 году - 02.09.2026, ПРАЙМ

Николаев: первые грузы в порту Найба ожидаются уже в 2028 году

Первые грузы в строящемся глубоководном порту Найба ожидаются уже в 2028 году, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:35+0300

2026-09-02T14:35+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Первые грузы в строящемся глубоководном порту Найба ожидаются уже в 2028 году, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Якутии Айсен Николаев. "Сейчас ведется активная работа уже по началу строительства порта Найба. Во время Восточного экономического форума мы заключили несколько соглашений, в том числе по строительству порта. И мы планируем, что уже в 2028 году первые грузы, скажем так, на первый этап строительства порта, пусть не очень большие, но уже сотни тысяч тонн уже начнут прибывать", - сказал Николаев. Глубоководный порт Найба – стратегический проект в Якутии. Он сможет принимать крупнотоннажные суда благодаря глубине акватории до 14 метров и усилит Северный морской путь, нарастив пропускную способность и обеспечив круглогодичную логистику для арктических проектов и международных перевозок. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, якутия, владивосток, айсен николаев, вэф