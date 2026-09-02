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В Норвегии запасы гидроэлектроэнергии достигли исторического минимума

В Норвегии запасы гидроэлектроэнергии достигли исторического минимума - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Норвегии запасы гидроэлектроэнергии достигли исторического минимума

Запасы гидроэлектроэнергии в Норвегии достигли исторического минимума, это может привести к значительному росту цен на электричество в стране, пишет агентство... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:41+0300

2026-09-02T16:41+0300

2026-09-02T16:41+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Запасы гидроэлектроэнергии в Норвегии достигли исторического минимума, это может привести к значительному росту цен на электричество в стране, пишет агентство Блумберг. "Согласно данным норвежского Директората водных ресурсов и энергии, запасы гидроэнергии в самой южной ценовой зоне Норвегии NO2 составляли всего 15,6 тераватт-часов. Это ниже предыдущего сезонного минимума в 15,7 тераватт-часов, зафиксированного в 1996 году", - пишет агентство. Как указывает Блумберг, дефицит стал следствием многомесячной засухи и скудных снегопадов в регионах Норвегии прошлой зимой. Если этой осенью сильные дожди не пополнят водохранилища, отмечает агентство, сокращение поставок гидроэлектроэнергии может привести к росту потребления газа, цены на который в среду обновили максимум с конца 2022 года. Норвежские домохозяйства в значительной степени защищены от колебаний оптовых цен на электроэнергию, однако промышленные потребители могут столкнуться с ростом затрат, добавляет Блумберг. "Существует риск очень высоких цен на электроэнергию", - приводит Блумберг слова управляющего директора Volt Power Analytics в Осло Катинки Богаард (Katinka Bogaard). Она также прогнозирует, что эти последствия могут сохраняться в течение всей зимы и до весны. Раннее наступление холодов усугубит проблему, поскольку осадки будут выпадать в виде снега и оставаться в замерзшем состоянии в горах, а не поступать в водохранилища. Норвегия является одним из крупнейших экспортеров электроэнергии в Европе. Обширная гидроэнергетическая система страны обеспечивает гибкое электроснабжение, которое может помочь соседним рынкам в период низкой выработки ветровой и солнечной электроэнергии, пишет Блумберг.

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мировая экономика, норвегия, европа