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НОСТРОЙ: число мигрантов, работающих на стройках России, выросло на 5%
НОСТРОЙ: число мигрантов, работающих на стройках России, выросло на 5% - 02.09.2026, ПРАЙМ
НОСТРОЙ: число мигрантов, работающих на стройках России, выросло на 5%
Количество мигрантов, работающих на стройках России, увеличилось за последний год примерно на 5%, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T04:27+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Количество мигрантов, работающих на стройках России, увеличилось за последний год примерно на 5%, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
"Доля иностранной рабочей силы остается плюс-минус одинаковой. В этом году у нас на стройках работает чуть больше иностранцев, где-то на 20 тысяч человек. В общем объеме это плюс около 5% относительно тех величин, которые складывались последние лет десять", – сказал Глушков.
Трудовые мигранты, в основном, прибывают из традиционных для России стран-доноров рабочей силы: чуть больше их приезжает из Узбекистана, немного меньше из Таджикистана, уточнил глава НОСТРОя. Новым трендом стало привлечение рабочих из Индии, которая сейчас входит в первую пятерку стран, чьи трудовые ресурсы задействует российская стройотрасль, добавил Глушков.
К новым для российской стройки зарубежным рынкам-донорам он также отнес Пакистан, Бангладеш, Мьянму и Вьетнам. Сохраняется занятость в отрасли и рабочих из Северной Кореи, однако оценить их точное количество из-за отсутствия официальной статистики не представляется возможным, отметил глава объединения.
"Работают северокорейцы на стройках в основном в Сибири и на Дальнем Востоке, в первую очередь из-за географической близости к родине. На нашем рынке они хорошо себя зарекомендовали дисциплинированностью, высокой работоспособностью, отсутствием проблем по линии миграционной политики и строгим соблюдением российского законодательства. Поэтому их численность среди работающих сохраняется", – добавил Глушков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ИНДИЯ, ВЭФ
НОСТРОЙ: число мигрантов, работающих на стройках России, выросло на 5%
Глава НОСТРОЙ Глушков: число мигрантов, работающих на стройках РФ, выросло за год на 5%
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Количество мигрантов, работающих на стройках России, увеличилось за последний год примерно на 5%, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
"Доля иностранной рабочей силы остается плюс-минус одинаковой. В этом году у нас на стройках работает чуть больше иностранцев, где-то на 20 тысяч человек. В общем объеме это плюс около 5% относительно тех величин, которые складывались последние лет десять", – сказал Глушков.
Трудовые мигранты, в основном, прибывают из традиционных для России стран-доноров рабочей силы: чуть больше их приезжает из Узбекистана, немного меньше из Таджикистана, уточнил глава НОСТРОя. Новым трендом стало привлечение рабочих из Индии, которая сейчас входит в первую пятерку стран, чьи трудовые ресурсы задействует российская стройотрасль, добавил Глушков.
К новым для российской стройки зарубежным рынкам-донорам он также отнес Пакистан, Бангладеш, Мьянму и Вьетнам. Сохраняется занятость в отрасли и рабочих из Северной Кореи, однако оценить их точное количество из-за отсутствия официальной статистики не представляется возможным, отметил глава объединения.
"Работают северокорейцы на стройках в основном в Сибири и на Дальнем Востоке, в первую очередь из-за географической близости к родине. На нашем рынке они хорошо себя зарекомендовали дисциплинированностью, высокой работоспособностью, отсутствием проблем по линии миграционной политики и строгим соблюдением российского законодательства. Поэтому их численность среди работающих сохраняется", – добавил Глушков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.