https://1prime.ru/20260902/novak-872928553.html

Новак заявил, что прогноз социально-экономического развития России уточнят

Новак заявил, что прогноз социально-экономического развития России уточнят - 02.09.2026, ПРАЙМ

Новак заявил, что прогноз социально-экономического развития России уточнят

Прогноз социально-экономического развития России на текущий год и плановый период 2027-2029 годов будет уточнен в ближайшее время для работы над бюджетом, ряд... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:27+0300

2026-09-02T13:27+0300

2026-09-02T14:46+0300

россия

владивосток

александр новак

максим решетников

вэф

вэф-2026

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872928553.jpg?1788349599

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Прогноз социально-экономического развития России на текущий год и плановый период 2027-2029 годов будет уточнен в ближайшее время для работы над бюджетом, ряд показателей будет скорректирован, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак на полях Восточного экономического форума. "Я думаю, что в течение ближайшей недели мы уточним с учетом того, что нужно будет готовить бюджет на следующий год. Поэтому, конечно, оценки будут скорректированы", - ответил Новак на вопрос о том, на какие оценки по росту экономики страны стоит ориентироваться. Согласно опубликованным весной Минэкономразвития сценарным условиям функционирования экономики России, министерство ожидало рост ВВП страны в 2026 году на уровне 0,4%. При этом в среду министр экономического развития Максим Решетников сообщил в интервью ИС "Вести", что рост ВВП России по итогам года составит порядка 0,6%, это чуть выше весенней оценки ведомства. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владивосток, александр новак, максим решетников, вэф