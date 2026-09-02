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Объем торговли России со странами АСЕАН вырос на 10%

Объем торговли России со странами АСЕАН вырос на 10% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Объем торговли России со странами АСЕАН вырос на 10%

Объем торговли России со странами АСЕАН по итогам прошлого полугодия вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил директор... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T04:31+0300

2026-09-02T04:31+0300

2026-09-02T04:31+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем торговли России со странами АСЕАН по итогам прошлого полугодия вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, выступая на Восточном экономическом форуме. "У нас за первое полугодие 2026 года рост в районе 10% по товарообороту со странами АСЕАН", - сказал Кондратьев. Есть и отдельные "точки роста" - это Филиппины, там плюс 60%, также заметно выросла торговля с Таиландом, на 32% и с Вьетнамом - на 15%, продолжил чиновник. "И, на самом деле, все остальные страны тоже показывают положительную динамику", - добавил Кондратьев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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таиланд

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россия, мировая экономика, филиппины, таиланд, вьетнам, асеан, вэф