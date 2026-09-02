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Объем торговли России со странами АСЕАН вырос на 10% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Объем торговли России со странами АСЕАН вырос на 10%
Объем торговли России со странами АСЕАН вырос на 10% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Объем торговли России со странами АСЕАН вырос на 10%
Объем торговли России со странами АСЕАН по итогам прошлого полугодия вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил директор... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T04:31+0300
2026-09-02T04:31+0300
россия
мировая экономика
филиппины
таиланд
вьетнам
асеан
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем торговли России со странами АСЕАН по итогам прошлого полугодия вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, выступая на Восточном экономическом форуме. "У нас за первое полугодие 2026 года рост в районе 10% по товарообороту со странами АСЕАН", - сказал Кондратьев. Есть и отдельные "точки роста" - это Филиппины, там плюс 60%, также заметно выросла торговля с Таиландом, на 32% и с Вьетнамом - на 15%, продолжил чиновник. "И, на самом деле, все остальные страны тоже показывают положительную динамику", - добавил Кондратьев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, мировая экономика, филиппины, таиланд, вьетнам, асеан, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, ФИЛИППИНЫ, ТАИЛАНД, ВЬЕТНАМ, АСЕАН, ВЭФ
04:31 02.09.2026
 
Объем торговли России со странами АСЕАН вырос на 10%

МЭР: объем торговли России со странами АСЕАН за первое полугодие вырос на 10%

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем торговли России со странами АСЕАН по итогам прошлого полугодия вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, выступая на Восточном экономическом форуме.
"У нас за первое полугодие 2026 года рост в районе 10% по товарообороту со странами АСЕАН", - сказал Кондратьев.
Есть и отдельные "точки роста" - это Филиппины, там плюс 60%, также заметно выросла торговля с Таиландом, на 32% и с Вьетнамом - на 15%, продолжил чиновник.
"И, на самом деле, все остальные страны тоже показывают положительную динамику", - добавил Кондратьев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯМировая экономикаФИЛИППИНЫТАИЛАНДВЬЕТНАМАСЕАНВЭФ
 
 
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