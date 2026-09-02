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Объем торговли России с Евросоюзом упал до 60 миллиардов долларов

Объем торговли России с Евросоюзом упал до 60 миллиардов долларов - 02.09.2026, ПРАЙМ

Объем торговли России с Евросоюзом упал до 60 миллиардов долларов

Объем торговли России с Евросоюзом упал с 413 миллиардов долларов в 2013 году до 60 миллиардов в 2025 году, рассказал на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:59+0300

2026-09-02T05:59+0300

2026-09-02T05:59+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем торговли России с Евросоюзом упал с 413 миллиардов долларов в 2013 году до 60 миллиардов в 2025 году, рассказал на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Если у нас в 2013 году торговля с Европейским союзом достигала 413 миллиардов долларов, то в прошлом году была в районе 60", - сказал он журналистам. При этом Россия наращивает сотрудничество со странами глобального Юга, и во многих регионах мира заинтересованы в укреплении связей с РФ, отметил Грушко. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, мировая экономика, владивосток, александр грушко, ес, мид рф, мид