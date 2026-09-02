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Объем торговли России с Евросоюзом упал до 60 миллиардов долларов - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Объем торговли России с Евросоюзом упал до 60 миллиардов долларов
Объем торговли России с Евросоюзом упал до 60 миллиардов долларов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Объем торговли России с Евросоюзом упал до 60 миллиардов долларов
Объем торговли России с Евросоюзом упал с 413 миллиардов долларов в 2013 году до 60 миллиардов в 2025 году, рассказал на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:59+0300
2026-09-02T05:59+0300
россия
мировая экономика
владивосток
александр грушко
ес
мид рф
мид
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем торговли России с Евросоюзом упал с 413 миллиардов долларов в 2013 году до 60 миллиардов в 2025 году, рассказал на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Если у нас в 2013 году торговля с Европейским союзом достигала 413 миллиардов долларов, то в прошлом году была в районе 60", - сказал он журналистам. При этом Россия наращивает сотрудничество со странами глобального Юга, и во многих регионах мира заинтересованы в укреплении связей с РФ, отметил Грушко. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, мировая экономика, владивосток, александр грушко, ес, мид рф, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, Владивосток, Александр Грушко, ЕС, МИД РФ, МИД
05:59 02.09.2026
 
Объем торговли России с Евросоюзом упал до 60 миллиардов долларов

Замглавы МИД Грушко: объем торговли России с ЕС упал до 60 миллиардов долларов

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем торговли России с Евросоюзом упал с 413 миллиардов долларов в 2013 году до 60 миллиардов в 2025 году, рассказал на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если у нас в 2013 году торговля с Европейским союзом достигала 413 миллиардов долларов, то в прошлом году была в районе 60", - сказал он журналистам.
При этом Россия наращивает сотрудничество со странами глобального Юга, и во многих регионах мира заинтересованы в укреплении связей с РФ, отметил Грушко.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯМировая экономикаВладивостокАлександр ГрушкоЕСМИД РФМИД
 
 
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