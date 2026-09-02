Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВАРПЭ исключили возможность дефицита икры в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/obem-872909448.html
В ВАРПЭ исключили возможность дефицита икры в России
В ВАРПЭ исключили возможность дефицита икры в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
В ВАРПЭ исключили возможность дефицита икры в России
Объем производства в России красной икры исключает возможность дефицита продукта в стране, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ президент Всероссийской... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:17+0300
2026-09-02T09:21+0300
промышленность
сельское хозяйство
владивосток
варпэ
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872909448.jpg?1788330096
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем производства в России красной икры исключает возможность дефицита продукта в стране, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Конечно, тот объем добычи тихоокеанских лососей и объем производимой из них икры, он абсолютно исключает, в принципе, даже гипотетическую возможность дефицита", - сказал Зверев. По его словам, даже в нынешней, не очень хорошей ситуации с выловом лосося, объем икры примерно в 5-6 раз выше, чем тот, что производился в худшие лососевые путины 70-х, 80-х годов, а также примерно в полтора раза больше, чем в самые лучшие периоды этого этапа. "Это вполне приемлемый объем производства для продукта, который вряд ли относится большинством населения и ритейлом к продуктам первой необходимости", - добавил президент ВАРПЭ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, сельское хозяйство, владивосток, варпэ, вэф
Промышленность, Сельское хозяйство, Владивосток, ВАРПЭ, ВЭФ
09:17 02.09.2026 (обновлено: 09:21 02.09.2026)
 
В ВАРПЭ исключили возможность дефицита икры в России

Глава ВАРПЭ Зверев: объем производства красной икры исключает возможность дефицита

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем производства в России красной икры исключает возможность дефицита продукта в стране, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Конечно, тот объем добычи тихоокеанских лососей и объем производимой из них икры, он абсолютно исключает, в принципе, даже гипотетическую возможность дефицита", - сказал Зверев.
По его словам, даже в нынешней, не очень хорошей ситуации с выловом лосося, объем икры примерно в 5-6 раз выше, чем тот, что производился в худшие лососевые путины 70-х, 80-х годов, а также примерно в полтора раза больше, чем в самые лучшие периоды этого этапа.
"Это вполне приемлемый объем производства для продукта, который вряд ли относится большинством населения и ритейлом к продуктам первой необходимости", - добавил президент ВАРПЭ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ПромышленностьСельское хозяйствоВладивостокВАРПЭВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала