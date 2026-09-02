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В ВАРПЭ исключили возможность дефицита икры в России
В ВАРПЭ исключили возможность дефицита икры в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
В ВАРПЭ исключили возможность дефицита икры в России
Объем производства в России красной икры исключает возможность дефицита продукта в стране, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ президент Всероссийской... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем производства в России красной икры исключает возможность дефицита продукта в стране, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Конечно, тот объем добычи тихоокеанских лососей и объем производимой из них икры, он абсолютно исключает, в принципе, даже гипотетическую возможность дефицита", - сказал Зверев. По его словам, даже в нынешней, не очень хорошей ситуации с выловом лосося, объем икры примерно в 5-6 раз выше, чем тот, что производился в худшие лососевые путины 70-х, 80-х годов, а также примерно в полтора раза больше, чем в самые лучшие периоды этого этапа. "Это вполне приемлемый объем производства для продукта, который вряд ли относится большинством населения и ритейлом к продуктам первой необходимости", - добавил президент ВАРПЭ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, сельское хозяйство, владивосток, варпэ, вэф
Промышленность, Сельское хозяйство, Владивосток, ВАРПЭ, ВЭФ
В ВАРПЭ исключили возможность дефицита икры в России
Глава ВАРПЭ Зверев: объем производства красной икры исключает возможность дефицита
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объем производства в России красной икры исключает возможность дефицита продукта в стране, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Конечно, тот объем добычи тихоокеанских лососей и объем производимой из них икры, он абсолютно исключает, в принципе, даже гипотетическую возможность дефицита", - сказал Зверев.
По его словам, даже в нынешней, не очень хорошей ситуации с выловом лосося, объем икры примерно в 5-6 раз выше, чем тот, что производился в худшие лососевые путины 70-х, 80-х годов, а также примерно в полтора раза больше, чем в самые лучшие периоды этого этапа.
"Это вполне приемлемый объем производства для продукта, который вряд ли относится большинством населения и ритейлом к продуктам первой необходимости", - добавил президент ВАРПЭ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.