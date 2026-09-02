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Объем вкладов на счетах в афганских банках достиг трех миллиардов долларов - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Объем вкладов на счетах в афганских банках достиг трех миллиардов долларов
Объем вкладов на счетах в афганских банках достиг трех миллиардов долларов - 02.09.2026, ПРАЙМ
Объем вкладов на счетах в афганских банках достиг трех миллиардов долларов
Объем частных вкладов на счетах в афганских банках значительно вырос и по итогам афганского года (закончился 20 марта) составил почти 3 миллиарда долларов,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:22+0300
2026-09-02T11:25+0300
финансы
банки
афганистан
сша
европа
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Объем частных вкладов на счетах в афганских банках значительно вырос и по итогам афганского года (закончился 20 марта) составил почти 3 миллиарда долларов, сообщает Ассоциация банков Афганистана (Afghanistan Banks Association - ABA). "Объем частных вкладов в банках за последний год значительно вырос и составил около 3 миллиардов долларов", - говорится в сообщении пресс-службы независимого финансового органа. До возвращения к власти талибов в августе 2021 года афганский центробанк (Da Afghanistan Bank), являющийся одновременно и коммерческим банком, переводил большинство финансовых активов - как своих, так и других афганских финучреждений - в "трежерис" - долговые бумаги казначейства США, а также в центральные банки Европы. Со сменой власти в стране эти деньги были заморожены, и их сумма превысила 9,4 миллиарда долларов, что составило 90% от объема всех золотовалютных резервов страны. Общий объем средств на счетах всех афганских банков осенью 2021 года составлял менее 1 миллиарда долларов. Практически все афганские банки, оказавшиеся без наличности на гране разорения, поначалу были вынуждены заморозить вклады граждан и затем выдавать им с депозитов сумму, эквивалентную 200 долларов в месяц. В настоящее время ввиду успешного развития банковской системы Афганистана эти ограничения практически повсеместно сняты. Глава АВА Наджибулла Амири заявил, что рост депозитов свидетельствует о повышении доверия граждан к банковской системе страны. "Несмотря на ходившие слухи о крахе банков, ситуация сегодня прямо противоположная: доверие населения к банковскому сектору растет. Гражданам предоставляются стандартные услуги, аналогичные тем, что существуют в других странах, и предпринимаются усилия по их дальнейшему совершенствованию", - заявил финансист. Одновременно в центробанке Афганистана также заявили о работе по улучшению качества банковских услуг в стране. Официальный представитель ЦБ Хасибулла Нури сообщил, что регулятор постоянно контролирует работу частных банков и призывает граждан пользоваться банковской системой для обеспечения сохранности своих средств и проведения финансовых операций. "Центробанк Афганистана регулярно проводит встречи с руководством коммерческих банков и требует от них предоставления более качественных услуг населению. Мы добились значительного прогресса и внедрили ряд инноваций в этом секторе. Мы также просим граждан о сотрудничестве в этом вопросе", - заявил чиновник. По данным АВА, в настоящее время на территории страны помимо ЦБ успешно функционируют 12 коммерческих банков.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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финансы, банки, афганистан, сша, европа
Финансы, Банки, АФГАНИСТАН, США, ЕВРОПА
11:22 02.09.2026 (обновлено: 11:25 02.09.2026)
 
Объем вкладов на счетах в афганских банках достиг трех миллиардов долларов

ABA: объем частных вкладов в афганских банках за год вырос до трех миллиардов долларов

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Объем частных вкладов на счетах в афганских банках значительно вырос и по итогам афганского года (закончился 20 марта) составил почти 3 миллиарда долларов, сообщает Ассоциация банков Афганистана (Afghanistan Banks Association - ABA).
"Объем частных вкладов в банках за последний год значительно вырос и составил около 3 миллиардов долларов", - говорится в сообщении пресс-службы независимого финансового органа.
До возвращения к власти талибов в августе 2021 года афганский центробанк (Da Afghanistan Bank), являющийся одновременно и коммерческим банком, переводил большинство финансовых активов - как своих, так и других афганских финучреждений - в "трежерис" - долговые бумаги казначейства США, а также в центральные банки Европы.
Со сменой власти в стране эти деньги были заморожены, и их сумма превысила 9,4 миллиарда долларов, что составило 90% от объема всех золотовалютных резервов страны.
Общий объем средств на счетах всех афганских банков осенью 2021 года составлял менее 1 миллиарда долларов. Практически все афганские банки, оказавшиеся без наличности на гране разорения, поначалу были вынуждены заморозить вклады граждан и затем выдавать им с депозитов сумму, эквивалентную 200 долларов в месяц. В настоящее время ввиду успешного развития банковской системы Афганистана эти ограничения практически повсеместно сняты.
Глава АВА Наджибулла Амири заявил, что рост депозитов свидетельствует о повышении доверия граждан к банковской системе страны.
"Несмотря на ходившие слухи о крахе банков, ситуация сегодня прямо противоположная: доверие населения к банковскому сектору растет. Гражданам предоставляются стандартные услуги, аналогичные тем, что существуют в других странах, и предпринимаются усилия по их дальнейшему совершенствованию", - заявил финансист.
Одновременно в центробанке Афганистана также заявили о работе по улучшению качества банковских услуг в стране. Официальный представитель ЦБ Хасибулла Нури сообщил, что регулятор постоянно контролирует работу частных банков и призывает граждан пользоваться банковской системой для обеспечения сохранности своих средств и проведения финансовых операций.
"Центробанк Афганистана регулярно проводит встречи с руководством коммерческих банков и требует от них предоставления более качественных услуг населению. Мы добились значительного прогресса и внедрили ряд инноваций в этом секторе. Мы также просим граждан о сотрудничестве в этом вопросе", - заявил чиновник.
По данным АВА, в настоящее время на территории страны помимо ЦБ успешно функционируют 12 коммерческих банков.
 
ФинансыБанкиАФГАНИСТАНСШАЕВРОПА
 
 
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