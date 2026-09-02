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Объем торгов ценными бумагами на "СПБ бирже" в августе вырос в 2,7 раза - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Объем торгов ценными бумагами на "СПБ бирже" в августе вырос в 2,7 раза
Объем торгов ценными бумагами на "СПБ бирже" в августе вырос в 2,7 раза - 02.09.2026, ПРАЙМ
Объем торгов ценными бумагами на "СПБ бирже" в августе вырос в 2,7 раза
Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в августе составил 716,86 миллиарда рублей, что в 2,7 раза... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:38+0300
2026-09-02T14:38+0300
рынок
финансы
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в августе составил 716,86 миллиарда рублей, что в 2,7 раза больше, чем в июле, следует из сообщения торговой площадки. "Стоимостной объем сделок с ценными бумагами в августе составил 176,16 миллиарда рублей. Это на 14,68% больше, чем в июле 2026 года (153,61 миллиарда), и на 1,13% ниже показателя августа 2025 года (178,18 миллиарда). Среднедневной объем торгов в августе составил 5,87 миллиарда рублей (4,96 миллиарда в июле). Стоимостной объем сделок с неоактивами в августе составил 540,70 миллиарда рублей, что почти в пять раз превышает показатель июля (111,46 миллиарда). Среднедневной объем торгов достиг 18,02 миллиарда рублей (3,60 миллиарда в июле)", - говорится в сообщении. Неоактивы - фьючерсные контракты, заключаемые на торгах, проводимых на "СПБ бирже", по которым финансовый результат (вариационная маржа) фиксируется по закрытым позициям. Сделки с неоактивами, базисными активами которых являются российские и иностранные акции, доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Количество активных счетов инвесторов на бирже в августе составило 1,56 миллиона, что на 1,82% меньше, чем в июле (1,59 миллиона счетов). В августе участники торгов и их клиенты заключили 27,57 миллиона сделок с ценными бумагами, что на 6,56% меньше по сравнению с июлем (29,50 миллиона сделок). С неоактивами в августе участники торгов и их клиенты заключили в режиме основных торгов 4,68 миллиона сделок, что в 2,6 раза больше, чем в июле (1,82 миллиона).
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192
40
192
40
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5
4.7
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рынок, финансы
Рынок, Финансы
14:38 02.09.2026
 
Объем торгов ценными бумагами на "СПБ бирже" в августе вырос в 2,7 раза

Объем торгов бумагами и неоактивами на "СПБ бирже" в августе вырос в 2,7 раза

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в августе составил 716,86 миллиарда рублей, что в 2,7 раза больше, чем в июле, следует из сообщения торговой площадки.
"Стоимостной объем сделок с ценными бумагами в августе составил 176,16 миллиарда рублей. Это на 14,68% больше, чем в июле 2026 года (153,61 миллиарда), и на 1,13% ниже показателя августа 2025 года (178,18 миллиарда). Среднедневной объем торгов в августе составил 5,87 миллиарда рублей (4,96 миллиарда в июле). Стоимостной объем сделок с неоактивами в августе составил 540,70 миллиарда рублей, что почти в пять раз превышает показатель июля (111,46 миллиарда). Среднедневной объем торгов достиг 18,02 миллиарда рублей (3,60 миллиарда в июле)", - говорится в сообщении.
Неоактивы - фьючерсные контракты, заключаемые на торгах, проводимых на "СПБ бирже", по которым финансовый результат (вариационная маржа) фиксируется по закрытым позициям. Сделки с неоактивами, базисными активами которых являются российские и иностранные акции, доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
Количество активных счетов инвесторов на бирже в августе составило 1,56 миллиона, что на 1,82% меньше, чем в июле (1,59 миллиона счетов).
В августе участники торгов и их клиенты заключили 27,57 миллиона сделок с ценными бумагами, что на 6,56% меньше по сравнению с июлем (29,50 миллиона сделок). С неоактивами в августе участники торгов и их клиенты заключили в режиме основных торгов 4,68 миллиона сделок, что в 2,6 раза больше, чем в июле (1,82 миллиона).
 
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