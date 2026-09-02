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Магаданская область и Якутия подписали соглашение по развитию ж/д сообщения

Магаданская область и Якутия подписали соглашение по развитию ж/д сообщения - 02.09.2026, ПРАЙМ

Магаданская область и Якутия подписали соглашение по развитию ж/д сообщения

Магаданская область и Якутия подписали соглашение по развитию железнодорожного сообщения на ВЭФ-2026, сообщает правительство Колымы. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:22+0300

2026-09-02T05:22+0300

2026-09-02T05:22+0300

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МАГАДАН, 2 сен - ПРАЙМ. Магаданская область и Якутия подписали соглашение по развитию железнодорожного сообщения на ВЭФ-2026, сообщает правительство Колымы. "Магаданская область и Республика Саха (Якутия) сделали важный шаг для развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Губернатор Магаданской области Сергей Носов, глава Республики Саха Айсен Николаев и генеральный директор АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" Василий Шимохин подписали план мероприятий по реализации соглашения о взаимодействии по созданию новой железнодорожной линии "Нижний Бестях – Магадан", - говорится в сообщении. Поясняется, что строительство железнодорожной линии "Нижний Бестях – Магадан" имеет важное значение для социально экономического развития обоих регионов. Новая дорога свяжет Колыму с общероссийской железнодорожной сетью через транспортную систему Якутии. Появление магистрали откроет новые возможности для освоения месторождений полезных ископаемых и создаст тысячи рабочих мест, а улучшение транспортной доступности в целом повысит качество жизни населения северных территорий. "Подписанный план основных мероприятий подтверждает те действия, которые уже реализуются: включение проекта в стратегические документы страны, в том числе в транспортной отрасли. Уже ведутся конкретные работы – определение и резервирование земельных участков, уточнение грузовой базы, принятие проектных решений относительно категории железной дороги, которую планируется реализовать. Работаем вместе с Магаданом плотно, думаем, что в скором времени приступим к первому этапу", - цитирует правительство Магаданской области министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева. Уточняется, что первый этап проекта предусматривает строительство участка до поселка Хандыга, после чего магистраль планируют продолжать в направлении Магадана. Реализация плана потребует согласованных усилий региональных властей, федеральных ведомств и инвесторов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, магаданская область, якутия, колыма, айсен николаев, вэф