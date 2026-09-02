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Орлов назвал раскоп динозавров туристической фишкой Благовещенска - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Орлов назвал раскоп динозавров туристической фишкой Благовещенска
Орлов назвал раскоп динозавров туристической фишкой Благовещенска - 02.09.2026, ПРАЙМ
Орлов назвал раскоп динозавров туристической фишкой Благовещенска
Благовещенск развивает уникальные туристические объекты, включая раскоп динозавров прямо в черте города и трансграничную канатную дорогу, чтобы стать главной... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:34+0300
2026-09-02T08:36+0300
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россия
благовещенск
амурская область
дальний восток
василий орлов
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Благовещенск развивает уникальные туристические объекты, включая раскоп динозавров прямо в черте города и трансграничную канатную дорогу, чтобы стать главной точкой входа для китайских туристов, путешествующих по Дальнему Востоку, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на Восточном экономическом форуме. "Туризм – это эмоции, люди платят за эмоции. Мы хотим запустить туристов из Китая, переехать по этой канатной дороге, потому что это само по себе уже эмоции, посмотреть вот в Благовещенске, дальше направиться в те или иные наши территории", – сказал Орлов на сессии "Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока". По его словам, для демонстрации региона гостям используются уникальные объекты. В этом году в Благовещенске открылся музей динозавров, который за три месяца посетили 50 тысяч человек. "Почему динозавры? Это туристическая фишка. У нас на территории города есть раскоп динозавров, единственный целый скелет динозавра в мире под названием Амурозавр. Это скелет, который найден в Амурской области, его копия где-то в Европе, в Бельгийском Королевском музее стоит", – отметил губернатор. Орлов добавил, что помимо палеонтологии и канатной дороги, туристов привлекает аллея фонтанов, которая является самой крупной в Евразии и насчитывает 2700 струй. Также в городе строится многофункциональный экспоцентр и пятизвездочный гостиничный кластер, чтобы обеспечить гостей услугами соответствующего уровня. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, благовещенск, амурская область, дальний восток, василий орлов, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Благовещенск, Амурская область, Дальний Восток, Василий Орлов, ВЭФ
08:34 02.09.2026 (обновлено: 08:36 02.09.2026)
 
Орлов назвал раскоп динозавров туристической фишкой Благовещенска

Губернатор Амурской области Орлов: Благовещенск развивает уникальные туристические объекты

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Благовещенск развивает уникальные туристические объекты, включая раскоп динозавров прямо в черте города и трансграничную канатную дорогу, чтобы стать главной точкой входа для китайских туристов, путешествующих по Дальнему Востоку, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на Восточном экономическом форуме.
"Туризм – это эмоции, люди платят за эмоции. Мы хотим запустить туристов из Китая, переехать по этой канатной дороге, потому что это само по себе уже эмоции, посмотреть вот в Благовещенске, дальше направиться в те или иные наши территории", – сказал Орлов на сессии "Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока".
По его словам, для демонстрации региона гостям используются уникальные объекты. В этом году в Благовещенске открылся музей динозавров, который за три месяца посетили 50 тысяч человек.
"Почему динозавры? Это туристическая фишка. У нас на территории города есть раскоп динозавров, единственный целый скелет динозавра в мире под названием Амурозавр. Это скелет, который найден в Амурской области, его копия где-то в Европе, в Бельгийском Королевском музее стоит", – отметил губернатор.
Орлов добавил, что помимо палеонтологии и канатной дороги, туристов привлекает аллея фонтанов, которая является самой крупной в Евразии и насчитывает 2700 струй. Также в городе строится многофункциональный экспоцентр и пятизвездочный гостиничный кластер, чтобы обеспечить гостей услугами соответствующего уровня.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯБлаговещенскАмурская областьДальний ВостокВасилий ОрловВЭФ
 
 
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