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Брянская область получит 150 миллионов рублей на поддержку ТЭК
Брянская область получит 150 миллионов рублей на поддержку ТЭК - 02.09.2026, ПРАЙМ
Брянская область получит 150 миллионов рублей на поддержку ТЭК
Правительство России выделило дополнительно 150 миллионов рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса Брянской области в предстоящем отопительном... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:16+0300
2026-09-02T09:16+0300
2026-09-02T09:16+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно 150 миллионов рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса Брянской области в предстоящем отопительном сезоне, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство продолжает оказывать поддержку приграничным регионам. Более 150 миллионов рублей будет дополнительно направлено Брянской области на обеспечение стабильной работы топливно-энергетического комплекса в отопительном сезоне 2026-2027 годов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе кабмина отметили, что соответствующее расположение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"С помощью выделенных средств будут закуплены резервные источники энергоснабжения. Ранее на поддержание стабильной работы топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства региону было выделено свыше 1,1 миллиарда рублей", - добавили в пресс-службе.
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россия, михаил мишустин
Брянская область получит 150 миллионов рублей на поддержку ТЭК
Правительство выделило 150 миллионов рублей на поддержку ТЭК Брянской области
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно 150 миллионов рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса Брянской области в предстоящем отопительном сезоне, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство продолжает оказывать поддержку приграничным регионам. Более 150 миллионов рублей будет дополнительно направлено Брянской области на обеспечение стабильной работы топливно-энергетического комплекса в отопительном сезоне 2026-2027 годов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе кабмина отметили, что соответствующее расположение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"С помощью выделенных средств будут закуплены резервные источники энергоснабжения. Ранее на поддержание стабильной работы топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства региону было выделено свыше 1,1 миллиарда рублей", - добавили в пресс-службе.