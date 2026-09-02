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Брянская область получит 150 миллионов рублей на поддержку ТЭК

Брянская область получит 150 миллионов рублей на поддержку ТЭК - 02.09.2026, ПРАЙМ

Брянская область получит 150 миллионов рублей на поддержку ТЭК

Правительство России выделило дополнительно 150 миллионов рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса Брянской области в предстоящем отопительном... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:16+0300

2026-09-02T09:16+0300

2026-09-02T09:16+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно 150 миллионов рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса Брянской области в предстоящем отопительном сезоне, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство продолжает оказывать поддержку приграничным регионам. Более 150 миллионов рублей будет дополнительно направлено Брянской области на обеспечение стабильной работы топливно-энергетического комплекса в отопительном сезоне 2026-2027 годов", - говорится в сообщении. В пресс-службе кабмина отметили, что соответствующее расположение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "С помощью выделенных средств будут закуплены резервные источники энергоснабжения. Ранее на поддержание стабильной работы топливно-энергетического комплекса из резервного фонда правительства региону было выделено свыше 1,1 миллиарда рублей", - добавили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, михаил мишустин