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Оборот розничной торговли в России в июле вырос на 5,3%

Оборот розничной торговли в России в июле вырос на 5,3% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Оборот розничной торговли в России в июле вырос на 5,3%

Оборот розничной торговли в РФ в июле 2026 года вырос на 5,3% в годовом выражении, за январь-июль - на 5,4%, свидетельствуют данные Росстата. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T20:17+0300

2026-09-02T20:17+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в июле 2026 года вырос на 5,3% в годовом выражении, за январь-июль - на 5,4%, свидетельствуют данные Росстата. "Оборот розничной торговли в июле 2026 г. составил 6 037,4 миллиарда рублей, или 105,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-июле 2026 года - 38 335,4 миллиарда рублей, или 105,4%", - говорится в докладе статистического ведомства. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июле вырос на 3,9% к соответствующему периоду предыдущего года и составил 2,825 триллиона рублей. Оборот непродовольственными товарами в июле увеличился на 6,7%, до 3,213 триллиона рублей. Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в июле составила 46,8%, непродовольственных товаров - 53,2% (в июле 2025 года - 48,1% и 51,9% соответственно). В июле оборот розничной торговли на 97,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 2,9% (в июле 2025 года - 96,9% и 3,1% соответственно).

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