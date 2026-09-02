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Огурцы в России с начала года подешевели более чем на 40%

Огурцы в России с начала года подешевели более чем на 40% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Огурцы в России с начала года подешевели более чем на 40%

Огурцы в России с начала года подешевели более чем на 40%, помидоры - на 21%, свидетельствуют данные Росстата. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:17+0300

2026-09-02T19:17+0300

2026-09-02T19:17+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Огурцы в России с начала года подешевели более чем на 40%, помидоры - на 21%, свидетельствуют данные Росстата. На 31 августа по сравнению с концом декабря 2025 года огурцы подешевели на 42,53%, а помидоры - на 21%. Также по сравнению с началом года снизились цены на бананы - на 1,55%.

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2026

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россия, росстат