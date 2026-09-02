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Российской реновации необходим китайский опыт строительства

Российской реновации необходим китайский опыт строительства - 02.09.2026, ПРАЙМ

Российской реновации необходим китайский опыт строительства

Китайский опыт в строительстве будет полезным для повышения качества реновации городов в России, сообщил в ходе Восточного экономического форума замглавы... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:50+0300

2026-09-02T14:50+0300

2026-09-02T15:13+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Китайский опыт в строительстве будет полезным для повышения качества реновации городов в России, сообщил в ходе Восточного экономического форума замглавы Минстроя Никита Стасишин. "Ассоциация развития модульного домостроения и Центр развития технологий и индустриализации министерства жилищного строительства Китайской Народной Республики подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области строительства сборных зданий. Это, на самом деле, то, что, мы считаем, сможет малые города, сельские поселения обновить и реновировать жилищный фонд, который есть, сделать его качественным, но в то же время доступным для наших граждан", - подчеркнул он. По словам Стасишина, в ходе российско-китайского сотрудничества уже удалось открыть международную лабораторию повышения качества жилищного строительства и инженерных разработок для северных регионов. Это является важным направлением для России. Замглавы Минстроя добавил, что в 2027 году важно сохранить темп работы по линии российско-китайского сотрудничества в строительстве, продолжить его в сфере градостроительства и пространственного планирования. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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недвижимость, россия, владивосток, вэф