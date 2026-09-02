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Орлов оценил перспективы развития космодрома Восточный
Орлов оценил перспективы развития космодрома Восточный - 02.09.2026, ПРАЙМ
Орлов оценил перспективы развития космодрома Восточный
Переход к пилотируемым пускам откроет колоссальные перспективы для развития космодрома Восточный и потребует создания новой научной базы, заявил губернатор... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:52+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Переход к пилотируемым пускам откроет колоссальные перспективы для развития космодрома Восточный и потребует создания новой научной базы, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на Восточном экономическом форуме.
"Космос – это отдельная отрасль, где решения принимаются на федеральном уровне, но, тем не менее, я вижу перспективы по развитию космодрома колоссальные. Почему? Потому что Роскосмос в недалеком будущем будет производить пилотируемые пуски, а это потребует соответствующего развития науки, подготовки космонавтов и так далее", – сказал Орлов на сессии "Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока".
По его словам, космическая отрасль является одной из семи ключевых в стратегии социально-экономического развития региона.
Губернатор отметил, что город Циолковский, при котором расположен космодром, строится по поручению президента и имеет собственный мастер-план, что дает ему колоссальное развитие наряду с другими территориями, где реализуются мегапроекты.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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технологии, россия, амурская область, владивосток, василий орлов, роскосмос, вэф
Технологии, РОССИЯ, Амурская область, Владивосток, Василий Орлов, Роскосмос, ВЭФ
Орлов оценил перспективы развития космодрома Восточный
Глава Приамурья Орлов: переход к пилотируемым пускам откроет колоссальные перспективы
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Переход к пилотируемым пускам откроет колоссальные перспективы для развития космодрома Восточный и потребует создания новой научной базы, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на Восточном экономическом форуме.
"Космос – это отдельная отрасль, где решения принимаются на федеральном уровне, но, тем не менее, я вижу перспективы по развитию космодрома колоссальные. Почему? Потому что Роскосмос в недалеком будущем будет производить пилотируемые пуски, а это потребует соответствующего развития науки, подготовки космонавтов и так далее", – сказал Орлов на сессии "Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока".
По его словам, космическая отрасль является одной из семи ключевых в стратегии социально-экономического развития региона.
Губернатор отметил, что город Циолковский, при котором расположен космодром, строится по поручению президента и имеет собственный мастер-план, что дает ему колоссальное развитие наряду с другими территориями, где реализуются мегапроекты.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.