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Счетная палата рассказала о снижении госдолга регионов с начала года

Счетная палата рассказала о снижении госдолга регионов с начала года - 02.09.2026, ПРАЙМ

Счетная палата рассказала о снижении госдолга регионов с начала года

Государственный долг российских регионов с начала 2026 года уменьшился на 30,5 миллиарда рублей в основном за счет сокращения задолженности по облигациям и... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T04:49+0300

2026-09-02T04:49+0300

2026-09-02T04:49+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Государственный долг российских регионов с начала 2026 года уменьшился на 30,5 миллиарда рублей в основном за счет сокращения задолженности по облигациям и бюджетным кредитам, при этом долг по коммерческим займам и госгарантиям немного вырос, заявила аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. "Государственный долг субъектов Российской Федерации по итогам первого полугодия составил 3,45 триллиона рублей и уменьшился с начала года на 30,5 миллиарда рублей", – сказал Трунова. "Уменьшился государственный долг по государственным ценным бумагам – на 9,6 миллиарда рублей до 400,4 миллиарда рублей и бюджетным кредитам – на 32 миллиарда рублей до 2,31 триллиона рублей. При этом не на много, но увеличился долг по кредитам от кредитных организаций – с 676 миллиардов рублей до 681 миллиарда рублей, а также по государственным гарантиям на 6 миллиардов рублей до 54,2 миллиарда рублей", – уточнила она. При этом в Счетной палате отметили, что в разных регионах ситуация с долгом заметно отличается: в 38 регионах госдолг вырос, а в 49 – снизился. "При возможности, безусловно, регионы стремятся сократить долг", – подчеркнула Трунова. Говоря о кредитах, которые регионы привлекают в коммерческих банках, аудитор сообщила, что Минфин постоянно держит эту ситуацию на контроле и при необходимости оказывает поддержку. Она напомнила, что президент России Владимир Путин ранее предложил выделить на поддержку наиболее нуждающимся регионам 100 миллиардов рублей. "Но важно, чтобы со стороны регионов тоже были приняты все возможные меры для того, что стабилизировать финансовую ситуацию", - заявила она. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, финансы, владивосток, владимир путин, счетная палата, минфин, вэф