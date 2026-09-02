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Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 6,5%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 6,5% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 6,5%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле текущего года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил более 10,616... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:50+0300

2026-09-02T19:50+0300

2026-09-02T19:50+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле текущего года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил более 10,616 миллиона человек, говорится в материалах Росстата. По итогам января-июля 2026 года российские авиакомпании, как следует из данных Росстата, перевезли 59,772 миллиона человек, что на 3,8% меньше уровня за аналогичный период прошлого года. В январе текущего года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что авиакомпании РФ в 2026 году планируют перевезти 110,4 миллиона пассажиров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, росстат, росавиация