https://1prime.ru/20260902/passazhiropotok-872950688.html
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 6,5%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 6,5% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 6,5%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле текущего года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил более 10,616... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:50+0300
2026-09-02T19:50+0300
2026-09-02T19:50+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле текущего года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил более 10,616 миллиона человек, говорится в материалах Росстата.
По итогам января-июля 2026 года российские авиакомпании, как следует из данных Росстата, перевезли 59,772 миллиона человек, что на 3,8% меньше уровня за аналогичный период прошлого года.
В январе текущего года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что авиакомпании РФ в 2026 году планируют перевезти 110,4 миллиона пассажиров.
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бизнес, россия, росстат, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росстат, Росавиация
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 6,5%
Росстат: пассажиропоток российских авиакомпаний в июле сократился на 6,5%
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле текущего года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил более 10,616 миллиона человек, говорится в материалах Росстата.
По итогам января-июля 2026 года российские авиакомпании, как следует из данных Росстата, перевезли 59,772 миллиона человек, что на 3,8% меньше уровня за аналогичный период прошлого года.
В январе текущего года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что авиакомпании РФ в 2026 году планируют перевезти 110,4 миллиона пассажиров.