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Турецкая Pegasus отменила шесть рейсов во "Внуково"

Турецкая Pegasus отменила шесть рейсов во "Внуково" - 02.09.2026, ПРАЙМ

Турецкая Pegasus отменила шесть рейсов во "Внуково"

Турецкая авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов во "Внуково" и шесть рейсов из "Внуково", пассажирам предложили поменять билет или вернуть деньги, сообщил... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:49+0300

2026-09-02T13:49+0300

2026-09-02T13:49+0300

бизнес

турция

аэропорт внуково

turkish airlines

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов во "Внуково" и шесть рейсов из "Внуково", пассажирам предложили поменять билет или вернуть деньги, сообщил аэропорт. Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили несколько ночных рейсов между городами Турции и РФ. Причины решения не раскрываются. "На 2 сентября авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов во "Внуково" и шесть рейсов из "Внуково". На другие даты отмен на данный момент нет. Пассажирам отмененных рейсов перевозчик предложил переоформить билеты на другие рейсы после 02.09.2026 или возврат денежных средств", - говорится в сообщении "Внуково". Также в аэропорту отметили, что у них нет информации, что представители Pegasus сообщали пассажирам, что рейсы отменят и другие перевозчики, а также напомнили, что ночью аэропорт "Внуково" некоторое время работал с ограничениями. Как отметили в аэропорту, турецкие авиакомпании, кроме Pegasus, продолжают выполнять рейсы в Россию, за эти сутки во "Внуково" из Турции прибыло 16 бортов. Во "Внуково" отметили, что и ранее фиксировали ситуации, когда самолеты некоторых авиакомпаний, летящие из Турции, при объявлении об ограничениях или запрете на прием воздушных судов возвращались в аэропорты вылета.

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бизнес, турция, аэропорт внуково, turkish airlines