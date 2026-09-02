https://1prime.ru/20260902/pegasus-872932013.html

Pegasus объяснила отмену ночных рейсов в Россию техническими причинами

Pegasus объяснила отмену ночных рейсов в Россию техническими причинами - 02.09.2026, ПРАЙМ

Pegasus объяснила отмену ночных рейсов в Россию техническими причинами

Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus объяснила техническими и операционными причинами отмену ряда ночных рейсов между городами Турции и РФ, и заявила, что... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:19+0300

2026-09-02T14:19+0300

2026-09-02T14:19+0300

бизнес

россия

стамбул

москва

турция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872932013.jpg?1788347999

СТАМБУЛ, 2 сен - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus объяснила техническими и операционными причинами отмену ряда ночных рейсов между городами Турции и РФ, и заявила, что планирует выполнять в обычном режиме рейсы со среды. Pegasus отменила в ночь на среду 12 рейсов: четыре рейса между Стамбулом и Москвой, два между Стамбулом и Санкт-Петербургом, по одной паре рейсов между Москвой и курортами Бодрум, Измир и Даламан. "Рейсы нашей компании на маршрутах в Россию были отменены в ночь с 1 на 2 сентября из-за технических и операционных причин в рамках ежедневной оценки маршрутов. Начиная со 2 сентября наши рейсы осуществляются в обычном режиме по плану", - заявила компания. В Pegasus заявили, что планируют дополнительные рейсы для пассажиров, которые не смогли улететь в ночь на среду.

стамбул

москва

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, стамбул, москва, турция