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Pegasus объяснила отмену ночных рейсов в Россию техническими причинами - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Pegasus объяснила отмену ночных рейсов в Россию техническими причинами
Pegasus объяснила отмену ночных рейсов в Россию техническими причинами - 02.09.2026, ПРАЙМ
Pegasus объяснила отмену ночных рейсов в Россию техническими причинами
Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus объяснила техническими и операционными причинами отмену ряда ночных рейсов между городами Турции и РФ, и заявила, что... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:19+0300
2026-09-02T14:19+0300
бизнес
россия
стамбул
москва
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СТАМБУЛ, 2 сен - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus объяснила техническими и операционными причинами отмену ряда ночных рейсов между городами Турции и РФ, и заявила, что планирует выполнять в обычном режиме рейсы со среды. Pegasus отменила в ночь на среду 12 рейсов: четыре рейса между Стамбулом и Москвой, два между Стамбулом и Санкт-Петербургом, по одной паре рейсов между Москвой и курортами Бодрум, Измир и Даламан. "Рейсы нашей компании на маршрутах в Россию были отменены в ночь с 1 на 2 сентября из-за технических и операционных причин в рамках ежедневной оценки маршрутов. Начиная со 2 сентября наши рейсы осуществляются в обычном режиме по плану", - заявила компания. В Pegasus заявили, что планируют дополнительные рейсы для пассажиров, которые не смогли улететь в ночь на среду.
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бизнес, россия, стамбул, москва, турция
Бизнес, РОССИЯ, Стамбул, МОСКВА, ТУРЦИЯ
14:19 02.09.2026
 
Pegasus объяснила отмену ночных рейсов в Россию техническими причинами

Pegasus объяснила отмену ночных рейсов в Россию техническими причинами

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СТАМБУЛ, 2 сен - ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus объяснила техническими и операционными причинами отмену ряда ночных рейсов между городами Турции и РФ, и заявила, что планирует выполнять в обычном режиме рейсы со среды.
Pegasus отменила в ночь на среду 12 рейсов: четыре рейса между Стамбулом и Москвой, два между Стамбулом и Санкт-Петербургом, по одной паре рейсов между Москвой и курортами Бодрум, Измир и Даламан.
"Рейсы нашей компании на маршрутах в Россию были отменены в ночь с 1 на 2 сентября из-за технических и операционных причин в рамках ежедневной оценки маршрутов. Начиная со 2 сентября наши рейсы осуществляются в обычном режиме по плану", - заявила компания.
В Pegasus заявили, что планируют дополнительные рейсы для пассажиров, которые не смогли улететь в ночь на среду.
 
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