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"Точка невозврата". Самая провальная пенсионная стратегия

"Точка невозврата". Самая провальная пенсионная стратегия - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Точка невозврата". Самая провальная пенсионная стратегия

Если мы говорим о пенсионных накоплениях, то с с точки зрения социологии понятия "поздно" не существует. Для большинства россиян точкой невозврата становится... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:05+0300

2026-09-02T05:05+0300

2026-09-02T05:05+0300

мнения аналитиков

сша

майя дубовик

нпф

рэу им. г.в.плеханова

пенсии

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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Если мы говорим о пенсионных накоплениях, то с с точки зрения социологии понятия "поздно" не существует. Для большинства россиян точкой невозврата становится возраст 55–60 лет. Человек психологически переключается из режима накопления в режим трат, даже если продолжает работать. Ему кажется бессмысленным урезать себя в расходах сейчас, если государственная пенсия уже буквально за порогом. Однако истинная проблема кроется глубже: исчезает ответ на вопрос "зачем?". Действительно поздно становится тогда, когда человек перестает понимать, ради чего или кого он копит деньги. Как только пропадает цель — будь то желание помочь детям, мечта о даче или стремление сохранить привычный уровень жизни после ухода с работы, — долгосрочная финансовая стратегия рассыпается сама собой.У некоторых россиян вопрос "сколько откладывать" часто вообще не стоит в повестке из-за нестабильности доходов. Здесь важно понимать, что принцип регулярности важнее размера сбережений. Откладывайте ровно ту сумму, которую физически не заметите в момент получения зарплаты — те же 3–5%. Чтобы это решение не требовало ежемесячного самоконтроля, лучше всего настроить автоматический перевод. Это правило работает одинаково эффективно везде: будь то пополнение обычного накопительного счета или участие в корпоративной пенсионной программе. Когда деньги уходят со счета по умолчанию, необходимость каждый раз принимать волевое решение исчезает сама собой.Этот принцип широко используется в современных пенсионных системах. Именно поэтому в США и ряде европейских стран получили распространение корпоративные пенсионные программы с автоматическим включением работников. Практика показывает, что автоматическое подключение и регулярные взносы существенно повышают участие в таких программах: если механизм автосписания уже запущен, а для выхода нужно заполнить заявление, большинство работников, как правило, сохраняют участие в программе и продолжают формировать пенсионный капитал.Теперь эта логика приходит и в Россию: сейчас активно обсуждается концепция установленной пенсионной программы (УПП), которая предполагает механизм автоматического подключения работника к программе с возможностью отказаться от участия. Для рынка это важный сигнал: процесс формирования сбережений переводится на "автопилот", а задача человека — контролировать накопленный капитал и результаты его формирования.Основные барьеры на пути к накоплениям лежат в области психологии планирования. Стратегия "начну позже" — одна из самых распространенных и опасных. Привязка первых взносов к закрытию текущих долгов или завершению крупных трат приводит к потере самого дорогого ресурса — времени работы капитала. Вторая ошибка — социальное сравнение. Видя у соседей признаки высокого потребления, люди направляют свободные средства на текущие нужды. При этом они не замечают тех же самых соседей, которые начали отчислять деньги с помощью продуктов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) еще 15 лет назад. В результате одни консервативные стратегии обеспечивают стабильную прибавку к государственной пенсии, позволяя сохранять привычный комфортный уровень жизни, а другие вынуждены ужимать пенсионный бюджет ради каждой крупной покупки.Автор: Майя Дубовик, профессор кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова

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Майя Дубовик https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/15/872596019_0:102:961:1062_100x100_80_0_0_8d28f3207daa75b0eb1483f7a4227908.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Майя Дубовик https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/15/872596019_0:102:961:1062_100x100_80_0_0_8d28f3207daa75b0eb1483f7a4227908.jpg

мнения аналитиков, сша, майя дубовик, нпф, рэу им. г.в.плеханова, пенсии