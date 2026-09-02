https://1prime.ru/20260902/perelet-872906724.html

Названа стоимость самого дорогого перелета в рамках командировок в августе

Названа стоимость самого дорогого перелета в рамках командировок в августе - 02.09.2026, ПРАЙМ

Названа стоимость самого дорогого перелета в рамках командировок в августе

Самый дорогой перелет в рамках командировок российского бизнеса в августе стоил 997 тысяч рублей, два сотрудника отправились по маршруту Москва-Дубай туда и... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:37+0300

2026-09-02T08:37+0300

2026-09-02T08:41+0300

бизнес

россия

москва

дубай

санкт-петербург

onetwotrip

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872906724.jpg?1788327671

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Самый дорогой перелет в рамках командировок российского бизнеса в августе стоил 997 тысяч рублей, два сотрудника отправились по маршруту Москва-Дубай туда и обратно бизнес-классом, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса". "Абсолютным лидером августа стал перелет двух сотрудников компании, занимающейся оптовой торговлей. Билеты бизнес-класса из Москвы в Дубай и обратно обошлись организации в 997 тысяч рублей", - выяснили в сервисе, проанализировав траты российских компаний на деловые поездки в августе. По данным аналитиков, на втором месте оказался перелет туда обратно по маршруту Москва-Стамбул двух пассажиров бизнес-класса: компания заплатила за него 852 тысячи рублей. "Третье место занял внутренний рейс из Санкт-Петербурга в Братск и обратно. За перелет экономклассом для пяти человек предприятие, ведущее творческую деятельность и организующее развлечения, отдало 700 тысяч рублей", - добавили в сервисе. В список лидеров также вошли билеты из Москвы в Вену и обратно в бизнес-классе для одного специалиста за 641 тысячу рублей, а из Хабаровска в Дели в одну сторону в экономклассе для девяти пассажиров перелет обошелся организации в 640 тысяч.

москва

дубай

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, дубай, санкт-петербург, onetwotrip