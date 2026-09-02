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Названа стоимость самого дорогого перелета в рамках командировок в августе
Названа стоимость самого дорогого перелета в рамках командировок в августе - 02.09.2026, ПРАЙМ
Названа стоимость самого дорогого перелета в рамках командировок в августе
Самый дорогой перелет в рамках командировок российского бизнеса в августе стоил 997 тысяч рублей, два сотрудника отправились по маршруту Москва-Дубай туда и... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:37+0300
2026-09-02T08:37+0300
2026-09-02T08:41+0300
бизнес
россия
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дубай
санкт-петербург
onetwotrip
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Самый дорогой перелет в рамках командировок российского бизнеса в августе стоил 997 тысяч рублей, два сотрудника отправились по маршруту Москва-Дубай туда и обратно бизнес-классом, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса". "Абсолютным лидером августа стал перелет двух сотрудников компании, занимающейся оптовой торговлей. Билеты бизнес-класса из Москвы в Дубай и обратно обошлись организации в 997 тысяч рублей", - выяснили в сервисе, проанализировав траты российских компаний на деловые поездки в августе. По данным аналитиков, на втором месте оказался перелет туда обратно по маршруту Москва-Стамбул двух пассажиров бизнес-класса: компания заплатила за него 852 тысячи рублей. "Третье место занял внутренний рейс из Санкт-Петербурга в Братск и обратно. За перелет экономклассом для пяти человек предприятие, ведущее творческую деятельность и организующее развлечения, отдало 700 тысяч рублей", - добавили в сервисе. В список лидеров также вошли билеты из Москвы в Вену и обратно в бизнес-классе для одного специалиста за 641 тысячу рублей, а из Хабаровска в Дели в одну сторону в экономклассе для девяти пассажиров перелет обошелся организации в 640 тысяч.
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бизнес, россия, москва, дубай, санкт-петербург, onetwotrip
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дубай, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, OneTwoTrip
Названа стоимость самого дорогого перелета в рамках командировок в августе
"OneTwoTrip": самый дорогой перелет в рамках командировок в августе стоил 997 тысяч рублей
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Самый дорогой перелет в рамках командировок российского бизнеса в августе стоил 997 тысяч рублей, два сотрудника отправились по маршруту Москва-Дубай туда и обратно бизнес-классом, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса".
"Абсолютным лидером августа стал перелет двух сотрудников компании, занимающейся оптовой торговлей. Билеты бизнес-класса из Москвы в Дубай и обратно обошлись организации в 997 тысяч рублей", - выяснили в сервисе, проанализировав траты российских компаний на деловые поездки в августе.
По данным аналитиков, на втором месте оказался перелет туда обратно по маршруту Москва-Стамбул двух пассажиров бизнес-класса: компания заплатила за него 852 тысячи рублей. "Третье место занял внутренний рейс из Санкт-Петербурга в Братск и обратно. За перелет экономклассом для пяти человек предприятие, ведущее творческую деятельность и организующее развлечения, отдало 700 тысяч рублей", - добавили в сервисе.
В список лидеров также вошли билеты из Москвы в Вену и обратно в бизнес-классе для одного специалиста за 641 тысячу рублей, а из Хабаровска в Дели в одну сторону в экономклассе для девяти пассажиров перелет обошелся организации в 640 тысяч.