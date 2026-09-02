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На Красносельско-Калининской линии метро Петербурга начали тестировать ВАПС
На Красносельско-Калининской линии метро Петербурга начали тестировать ВАПС - 02.09.2026, ПРАЙМ
На Красносельско-Калининской линии метро Петербурга начали тестировать ВАПС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. На Красносельско-Калининской линии метро Санкт-Петербурга начали тестировать высокоавтоматизированный состав, способный... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:19+0300
2026-09-02T14:19+0300
2026-09-02T14:19+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. На Красносельско-Калининской линии метро Санкт-Петербурга начали тестировать высокоавтоматизированный состав, способный выполнять основные операции без управления машинистом, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в запуске тестового движения высокоавтоматизированного подвижного состава (ВАПС) на базе поезда "Балтиец".
Тестовый проезд состоялся от станции "Путиловская" до станции "Юго‑Западная" и обратно. Его участники ознакомились с работой функций автооборота, остановки и автоматического открытия дверей.
В частности, Петербургский метрополитен тестирует технологию, которая обеспечивает возможность выполнения основных операций без участия машиниста. Состав отправляется со станции, следует по перегону, останавливается, открывает двери и производит оборот на конечной станции, чтобы начать путь в обратном направлении. При этом машинист находится в кабине, контролирует работу автоматики и реагирует при возникновении нештатной ситуации.
Также тестируется система реагирования на препятствия. Она регистрирует объекты, возникающие на пути, считывает сигналы светофоров и положение стрелок. Пока система только информирует машиниста, но такие решения являются основой для будущего перехода к беспилотному движению.
"Мы выполняем поручение президента Российской Федерации о включении искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни. И в первую очередь это, конечно, метро. Система здесь полностью автоматизирована. Машинист присутствует, но не вмешивается в работу без крайней необходимости. Самое главное, что человеческий фактор, такой как состояние машиниста, постепенно отходит в сторону. Это, прежде всего, повысит безопасность движения", — сказал Беглов журналистам.
Он отметил, что новую шестую линию метрополитена планируется развивать как полностью автоматизированную систему с элементами искусственного интеллекта.
По словам губернатора, новая Красносельско-Калининская (шестая) линия метро, которая в дальнейшем будет обслуживать терминал ВСМ, изначально проектировалась под самые современные стандарты.
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бизнес, общество , санкт-петербург, александр беглов
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов
На Красносельско-Калининской линии метро Петербурга начали тестировать ВАПС
На Красносельско-Калининской линии метро Санкт-Петербурга начали тестировать ВАПС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. На Красносельско-Калининской линии метро Санкт-Петербурга начали тестировать высокоавтоматизированный состав, способный выполнять основные операции без управления машинистом, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в запуске тестового движения высокоавтоматизированного подвижного состава (ВАПС) на базе поезда "Балтиец".
Тестовый проезд состоялся от станции "Путиловская" до станции "Юго‑Западная" и обратно. Его участники ознакомились с работой функций автооборота, остановки и автоматического открытия дверей.
В частности, Петербургский метрополитен тестирует технологию, которая обеспечивает возможность выполнения основных операций без участия машиниста. Состав отправляется со станции, следует по перегону, останавливается, открывает двери и производит оборот на конечной станции, чтобы начать путь в обратном направлении. При этом машинист находится в кабине, контролирует работу автоматики и реагирует при возникновении нештатной ситуации.
Также тестируется система реагирования на препятствия. Она регистрирует объекты, возникающие на пути, считывает сигналы светофоров и положение стрелок. Пока система только информирует машиниста, но такие решения являются основой для будущего перехода к беспилотному движению.
"Мы выполняем поручение президента Российской Федерации о включении искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни. И в первую очередь это, конечно, метро. Система здесь полностью автоматизирована. Машинист присутствует, но не вмешивается в работу без крайней необходимости. Самое главное, что человеческий фактор, такой как состояние машиниста, постепенно отходит в сторону. Это, прежде всего, повысит безопасность движения", — сказал Беглов журналистам.
Он отметил, что новую шестую линию метрополитена планируется развивать как полностью автоматизированную систему с элементами искусственного интеллекта.
По словам губернатора, новая Красносельско-Калининская (шестая) линия метро, которая в дальнейшем будет обслуживать терминал ВСМ, изначально проектировалась под самые современные стандарты.