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На Красносельско-Калининской линии метро Петербурга начали тестировать ВАПС

На Красносельско-Калининской линии метро Петербурга начали тестировать ВАПС - 02.09.2026, ПРАЙМ

На Красносельско-Калининской линии метро Петербурга начали тестировать ВАПС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. На Красносельско-Калининской линии метро Санкт-Петербурга начали тестировать высокоавтоматизированный состав, способный... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:19+0300

2026-09-02T14:19+0300

2026-09-02T14:19+0300

бизнес

общество

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. На Красносельско-Калининской линии метро Санкт-Петербурга начали тестировать высокоавтоматизированный состав, способный выполнять основные операции без управления машинистом, передает корреспондент РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в запуске тестового движения высокоавтоматизированного подвижного состава (ВАПС) на базе поезда "Балтиец". Тестовый проезд состоялся от станции "Путиловская" до станции "Юго‑Западная" и обратно. Его участники ознакомились с работой функций автооборота, остановки и автоматического открытия дверей. В частности, Петербургский метрополитен тестирует технологию, которая обеспечивает возможность выполнения основных операций без участия машиниста. Состав отправляется со станции, следует по перегону, останавливается, открывает двери и производит оборот на конечной станции, чтобы начать путь в обратном направлении. При этом машинист находится в кабине, контролирует работу автоматики и реагирует при возникновении нештатной ситуации. Также тестируется система реагирования на препятствия. Она регистрирует объекты, возникающие на пути, считывает сигналы светофоров и положение стрелок. Пока система только информирует машиниста, но такие решения являются основой для будущего перехода к беспилотному движению. "Мы выполняем поручение президента Российской Федерации о включении искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни. И в первую очередь это, конечно, метро. Система здесь полностью автоматизирована. Машинист присутствует, но не вмешивается в работу без крайней необходимости. Самое главное, что человеческий фактор, такой как состояние машиниста, постепенно отходит в сторону. Это, прежде всего, повысит безопасность движения", — сказал Беглов журналистам. Он отметил, что новую шестую линию метрополитена планируется развивать как полностью автоматизированную систему с элементами искусственного интеллекта. По словам губернатора, новая Красносельско-Калининская (шестая) линия метро, которая в дальнейшем будет обслуживать терминал ВСМ, изначально проектировалась под самые современные стандарты.

санкт-петербург

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бизнес, общество , санкт-петербург, александр беглов