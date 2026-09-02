Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге открыли крупнейший в России электрозарядный хаб - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/peterburg-872939784.html
В Петербурге открыли крупнейший в России электрозарядный хаб
В Петербурге открыли крупнейший в России электрозарядный хаб - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Петербурге открыли крупнейший в России электрозарядный хаб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Многофункциональный электрозарядный хаб "Правобережный", который является крупнейшим в России, открыли в Санкт-Петербурге,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:13+0300
2026-09-02T16:13+0300
бизнес
санкт-петербург
петербург
александр беглов
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872939784.jpg?1788354821
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Многофункциональный электрозарядный хаб "Правобережный", который является крупнейшим в России, открыли в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Многофункциональный электрозарядный хаб открылся в среду на Октябрьской набережной в Петербурге. В церемонии открытия приняли участие губернатор города Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский. "Это современная площадка... но самое важное - единственный в нашей стране и СНГ такой крупный объект. Он построен по всем передовым стандартам. Здесь отдельно заряжаются автобусы, каршеринг, отдельно - коммунальная техника и другие крупногабаритные машины. Есть все условия для отдыха водителей, даже парикмахерская. Этот хаб - новая страница в истории нашего города", - цитирует пресс-служба Беглова. Губернатор добавил, что таким образом Санкт-Петербург выполняет поручение президента по экологической безопасности и чистоте в мегаполисах. Он отметил, что в городе насчитывается более 7 тысяч электромобилей и более 15 тысяч подзаряжаемых гибридов, для них в Петербурге к началу осени работали уже порядка 500 электрозарядных станций. Новый хаб объединил на одной территории современные инженерные решения и лучшие практики в сфере зарядной инфраструктуры. По данным главы региона, в электрозарядном хабе "Правобережный" на одной территории размещены 22 электрозарядные станции и 80 зарядных портов. Хабом смогут воспользоваться 1,1 тысячи электромобилей в сутки. Мощность зарядных портов-разъемов, к которым подключаются электромобили в хабе, составляет от 160 до 240 киловатт. Он обратил внимание, что для водителей и пассажиров на время зарядки их транспорта круглосуточно открыты комфортные теплые зоны ожидания. Они оборудованы Wi-Fi и вендинговыми аппаратами. Беглов напомнил, что власти Петербурга планомерно поддерживают развитие экологичного транспорта. В этом году при поддержке депутатов законодательного собрания до 2031 года продлена льгота по транспортному налогу для владельцев электромобилей и машин на природном газе. Владельцы электротранспорта могут бесплатно пользоваться парковочными местами в зоне городской платной парковки.
санкт-петербург
петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов, снг
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов, СНГ
16:13 02.09.2026
 
В Петербурге открыли крупнейший в России электрозарядный хаб

Крупнейший в России электрозарядный хаб "Правобережный" открыли в Петербурге

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Многофункциональный электрозарядный хаб "Правобережный", который является крупнейшим в России, открыли в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Многофункциональный электрозарядный хаб открылся в среду на Октябрьской набережной в Петербурге. В церемонии открытия приняли участие губернатор города Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский.
"Это современная площадка... но самое важное - единственный в нашей стране и СНГ такой крупный объект. Он построен по всем передовым стандартам. Здесь отдельно заряжаются автобусы, каршеринг, отдельно - коммунальная техника и другие крупногабаритные машины. Есть все условия для отдыха водителей, даже парикмахерская. Этот хаб - новая страница в истории нашего города", - цитирует пресс-служба Беглова.
Губернатор добавил, что таким образом Санкт-Петербург выполняет поручение президента по экологической безопасности и чистоте в мегаполисах.
Он отметил, что в городе насчитывается более 7 тысяч электромобилей и более 15 тысяч подзаряжаемых гибридов, для них в Петербурге к началу осени работали уже порядка 500 электрозарядных станций. Новый хаб объединил на одной территории современные инженерные решения и лучшие практики в сфере зарядной инфраструктуры.
По данным главы региона, в электрозарядном хабе "Правобережный" на одной территории размещены 22 электрозарядные станции и 80 зарядных портов. Хабом смогут воспользоваться 1,1 тысячи электромобилей в сутки. Мощность зарядных портов-разъемов, к которым подключаются электромобили в хабе, составляет от 160 до 240 киловатт.
Он обратил внимание, что для водителей и пассажиров на время зарядки их транспорта круглосуточно открыты комфортные теплые зоны ожидания. Они оборудованы Wi-Fi и вендинговыми аппаратами.
Беглов напомнил, что власти Петербурга планомерно поддерживают развитие экологичного транспорта. В этом году при поддержке депутатов законодательного собрания до 2031 года продлена льгота по транспортному налогу для владельцев электромобилей и машин на природном газе. Владельцы электротранспорта могут бесплатно пользоваться парковочными местами в зоне городской платной парковки.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургАлександр БегловСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала