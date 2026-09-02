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В Петербурге открыли крупнейший в России электрозарядный хаб
В Петербурге открыли крупнейший в России электрозарядный хаб - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Петербурге открыли крупнейший в России электрозарядный хаб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Многофункциональный электрозарядный хаб "Правобережный", который является крупнейшим в России, открыли в Санкт-Петербурге,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Многофункциональный электрозарядный хаб "Правобережный", который является крупнейшим в России, открыли в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Многофункциональный электрозарядный хаб открылся в среду на Октябрьской набережной в Петербурге. В церемонии открытия приняли участие губернатор города Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский.
"Это современная площадка... но самое важное - единственный в нашей стране и СНГ такой крупный объект. Он построен по всем передовым стандартам. Здесь отдельно заряжаются автобусы, каршеринг, отдельно - коммунальная техника и другие крупногабаритные машины. Есть все условия для отдыха водителей, даже парикмахерская. Этот хаб - новая страница в истории нашего города", - цитирует пресс-служба Беглова.
Губернатор добавил, что таким образом Санкт-Петербург выполняет поручение президента по экологической безопасности и чистоте в мегаполисах.
Он отметил, что в городе насчитывается более 7 тысяч электромобилей и более 15 тысяч подзаряжаемых гибридов, для них в Петербурге к началу осени работали уже порядка 500 электрозарядных станций. Новый хаб объединил на одной территории современные инженерные решения и лучшие практики в сфере зарядной инфраструктуры.
По данным главы региона, в электрозарядном хабе "Правобережный" на одной территории размещены 22 электрозарядные станции и 80 зарядных портов. Хабом смогут воспользоваться 1,1 тысячи электромобилей в сутки. Мощность зарядных портов-разъемов, к которым подключаются электромобили в хабе, составляет от 160 до 240 киловатт.
Он обратил внимание, что для водителей и пассажиров на время зарядки их транспорта круглосуточно открыты комфортные теплые зоны ожидания. Они оборудованы Wi-Fi и вендинговыми аппаратами.
Беглов напомнил, что власти Петербурга планомерно поддерживают развитие экологичного транспорта. В этом году при поддержке депутатов законодательного собрания до 2031 года продлена льгота по транспортному налогу для владельцев электромобилей и машин на природном газе. Владельцы электротранспорта могут бесплатно пользоваться парковочными местами в зоне городской платной парковки.
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бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов, снг
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов, СНГ
В Петербурге открыли крупнейший в России электрозарядный хаб
Крупнейший в России электрозарядный хаб "Правобережный" открыли в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Многофункциональный электрозарядный хаб "Правобережный", который является крупнейшим в России, открыли в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Многофункциональный электрозарядный хаб открылся в среду на Октябрьской набережной в Петербурге. В церемонии открытия приняли участие губернатор города Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский.
"Это современная площадка... но самое важное - единственный в нашей стране и СНГ такой крупный объект. Он построен по всем передовым стандартам. Здесь отдельно заряжаются автобусы, каршеринг, отдельно - коммунальная техника и другие крупногабаритные машины. Есть все условия для отдыха водителей, даже парикмахерская. Этот хаб - новая страница в истории нашего города", - цитирует пресс-служба Беглова.
Губернатор добавил, что таким образом Санкт-Петербург выполняет поручение президента по экологической безопасности и чистоте в мегаполисах.
Он отметил, что в городе насчитывается более 7 тысяч электромобилей и более 15 тысяч подзаряжаемых гибридов, для них в Петербурге к началу осени работали уже порядка 500 электрозарядных станций. Новый хаб объединил на одной территории современные инженерные решения и лучшие практики в сфере зарядной инфраструктуры.
По данным главы региона, в электрозарядном хабе "Правобережный" на одной территории размещены 22 электрозарядные станции и 80 зарядных портов. Хабом смогут воспользоваться 1,1 тысячи электромобилей в сутки. Мощность зарядных портов-разъемов, к которым подключаются электромобили в хабе, составляет от 160 до 240 киловатт.
Он обратил внимание, что для водителей и пассажиров на время зарядки их транспорта круглосуточно открыты комфортные теплые зоны ожидания. Они оборудованы Wi-Fi и вендинговыми аппаратами.
Беглов напомнил, что власти Петербурга планомерно поддерживают развитие экологичного транспорта. В этом году при поддержке депутатов законодательного собрания до 2031 года продлена льгота по транспортному налогу для владельцев электромобилей и машин на природном газе. Владельцы электротранспорта могут бесплатно пользоваться парковочными местами в зоне городской платной парковки.