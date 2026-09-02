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В Петербурге открыли крупнейший в России электрозарядный хаб

В Петербурге открыли крупнейший в России электрозарядный хаб - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Петербурге открыли крупнейший в России электрозарядный хаб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Многофункциональный электрозарядный хаб "Правобережный", который является крупнейшим в России, открыли в Санкт-Петербурге,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:13+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Многофункциональный электрозарядный хаб "Правобережный", который является крупнейшим в России, открыли в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Многофункциональный электрозарядный хаб открылся в среду на Октябрьской набережной в Петербурге. В церемонии открытия приняли участие губернатор города Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский. "Это современная площадка... но самое важное - единственный в нашей стране и СНГ такой крупный объект. Он построен по всем передовым стандартам. Здесь отдельно заряжаются автобусы, каршеринг, отдельно - коммунальная техника и другие крупногабаритные машины. Есть все условия для отдыха водителей, даже парикмахерская. Этот хаб - новая страница в истории нашего города", - цитирует пресс-служба Беглова. Губернатор добавил, что таким образом Санкт-Петербург выполняет поручение президента по экологической безопасности и чистоте в мегаполисах. Он отметил, что в городе насчитывается более 7 тысяч электромобилей и более 15 тысяч подзаряжаемых гибридов, для них в Петербурге к началу осени работали уже порядка 500 электрозарядных станций. Новый хаб объединил на одной территории современные инженерные решения и лучшие практики в сфере зарядной инфраструктуры. По данным главы региона, в электрозарядном хабе "Правобережный" на одной территории размещены 22 электрозарядные станции и 80 зарядных портов. Хабом смогут воспользоваться 1,1 тысячи электромобилей в сутки. Мощность зарядных портов-разъемов, к которым подключаются электромобили в хабе, составляет от 160 до 240 киловатт. Он обратил внимание, что для водителей и пассажиров на время зарядки их транспорта круглосуточно открыты комфортные теплые зоны ожидания. Они оборудованы Wi-Fi и вендинговыми аппаратами. Беглов напомнил, что власти Петербурга планомерно поддерживают развитие экологичного транспорта. В этом году при поддержке депутатов законодательного собрания до 2031 года продлена льгота по транспортному налогу для владельцев электромобилей и машин на природном газе. Владельцы электротранспорта могут бесплатно пользоваться парковочными местами в зоне городской платной парковки.

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