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Суд оштрафовал Pinterest на 10,8 миллиона рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал Pinterest на 10,8 миллиона рублей
Суд оштрафовал Pinterest на 10,8 миллиона рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Pinterest на 10,8 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал Pinterest Europe Limited на 10 миллионов 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенный контент, связанный с пропагандой ЛГБТ*,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:05+0300
2026-09-02T13:05+0300
технологии
общество
бизнес
москва
pinterest
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал Pinterest Europe Limited на 10 миллионов 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенный контент, связанный с пропагандой ЛГБТ*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать компанию Pinterest Europe Limited виновной… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья по одному из протоколов. Также за информацию, вовлекающую несовершеннолетних в деятельность опасную для их жизни компанию оштрафовали на 3 миллиона 800 тысяч рублей. Европейское подразделение Pinterest признали виновным по части 2 и части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации, в том числе содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера)* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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192
40
192
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технологии, общество , бизнес, москва, pinterest
Технологии, Общество , Бизнес, МОСКВА, Pinterest
13:05 02.09.2026
 
Суд оштрафовал Pinterest на 10,8 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Pinterest на 10,8 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал Pinterest Europe Limited на 10 миллионов 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенный контент, связанный с пропагандой ЛГБТ*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать компанию Pinterest Europe Limited виновной… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья по одному из протоколов.
Также за информацию, вовлекающую несовершеннолетних в деятельность опасную для их жизни компанию оштрафовали на 3 миллиона 800 тысяч рублей.
Европейское подразделение Pinterest признали виновным по части 2 и части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации, в том числе содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера)
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
ТехнологииОбществоБизнесМОСКВАPinterest
 
 
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