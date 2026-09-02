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Суд оштрафовал Pinterest на 10,8 миллиона рублей

Суд оштрафовал Pinterest на 10,8 миллиона рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Pinterest на 10,8 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Pinterest Europe Limited на 10 миллионов 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенный контент, связанный с пропагандой ЛГБТ*,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:05+0300

2026-09-02T13:05+0300

2026-09-02T13:05+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал Pinterest Europe Limited на 10 миллионов 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенный контент, связанный с пропагандой ЛГБТ*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать компанию Pinterest Europe Limited виновной… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья по одному из протоколов. Также за информацию, вовлекающую несовершеннолетних в деятельность опасную для их жизни компанию оштрафовали на 3 миллиона 800 тысяч рублей. Европейское подразделение Pinterest признали виновным по части 2 и части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации, в том числе содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера)* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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