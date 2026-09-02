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Посевную площадь в России планируют увеличить на пять миллионов гектаров
Посевную площадь в России планируют увеличить на пять миллионов гектаров - 02.09.2026, ПРАЙМ
Посевную площадь в России планируют увеличить на пять миллионов гектаров
Посевную площадь в России планируется увеличить не менее чем на 5 миллионов гектаров к 2030 году, сообщили в Минсельхозе. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T21:15+0300
2026-09-02T21:15+0300
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сельское хозяйство
россия
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оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Посевную площадь в России планируется увеличить не менее чем на 5 миллионов гектаров к 2030 году, сообщили в Минсельхозе.
Глава Минсельхоза Оксана Лут провела совещание с руководителями органов управления АПК регионов по вопросам вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот.
"В настоящее время в 51 субъекте уже сформирован план по увеличению посевных площадей к 2030 году на 5 миллионов гектаров. Наибольший объем земель планируется вовлечь в Тверской, Челябинской и Саратовской областях, Пермском крае и Удмуртской Республике", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что одним из основных инструментов работы с частными сельхозземлями остается муниципальный земельный контроль. В первом полугодии регионы обследовали в два раза больше земель, чем за аналогичный период прошлого года.
"Такая работа уже дает результат: ранее неиспользуемые участки признаются пригодными для сельхозпроизводства, включаются в дорожные карты и после проведения необходимых мероприятий возвращаются в оборот", - отметили в министерстве.
Там уточнили, что наибольшие объемы обследований провели Московская, Калужская и Новосибирская области - 110 тысяч, 62 тысячи и 50 тысяч гектаров соответственно.
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сельское хозяйство, россия, пермский край, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Пермский край, Оксана Лут, Минсельхоз
Посевную площадь в России планируют увеличить на пять миллионов гектаров
Минсельхоз: посевную площадь планируется увеличить не менее чем на пять миллионов гектаров
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Посевную площадь в России планируется увеличить не менее чем на 5 миллионов гектаров к 2030 году, сообщили в Минсельхозе.
Глава Минсельхоза Оксана Лут провела совещание с руководителями органов управления АПК регионов по вопросам вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот.
"В настоящее время в 51 субъекте уже сформирован план по увеличению посевных площадей к 2030 году на 5 миллионов гектаров. Наибольший объем земель планируется вовлечь в Тверской, Челябинской и Саратовской областях, Пермском крае и Удмуртской Республике", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что одним из основных инструментов работы с частными сельхозземлями остается муниципальный земельный контроль. В первом полугодии регионы обследовали в два раза больше земель, чем за аналогичный период прошлого года.
"Такая работа уже дает результат: ранее неиспользуемые участки признаются пригодными для сельхозпроизводства, включаются в дорожные карты и после проведения необходимых мероприятий возвращаются в оборот", - отметили в министерстве.
Там уточнили, что наибольшие объемы обследований провели Московская, Калужская и Новосибирская области - 110 тысяч, 62 тысячи и 50 тысяч гектаров соответственно.