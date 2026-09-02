https://1prime.ru/20260902/ploschad-872952640.html

Посевную площадь в России планируют увеличить на пять миллионов гектаров

Посевную площадь в России планируют увеличить на пять миллионов гектаров - 02.09.2026, ПРАЙМ

Посевную площадь в России планируют увеличить на пять миллионов гектаров

Посевную площадь в России планируется увеличить не менее чем на 5 миллионов гектаров к 2030 году, сообщили в Минсельхозе. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T21:15+0300

2026-09-02T21:15+0300

2026-09-02T21:15+0300

сельское хозяйство

россия

пермский край

оксана лут

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872952640.jpg?1788372912

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Посевную площадь в России планируется увеличить не менее чем на 5 миллионов гектаров к 2030 году, сообщили в Минсельхозе. Глава Минсельхоза Оксана Лут провела совещание с руководителями органов управления АПК регионов по вопросам вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот. "В настоящее время в 51 субъекте уже сформирован план по увеличению посевных площадей к 2030 году на 5 миллионов гектаров. Наибольший объем земель планируется вовлечь в Тверской, Челябинской и Саратовской областях, Пермском крае и Удмуртской Республике", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что одним из основных инструментов работы с частными сельхозземлями остается муниципальный земельный контроль. В первом полугодии регионы обследовали в два раза больше земель, чем за аналогичный период прошлого года. "Такая работа уже дает результат: ранее неиспользуемые участки признаются пригодными для сельхозпроизводства, включаются в дорожные карты и после проведения необходимых мероприятий возвращаются в оборот", - отметили в министерстве. Там уточнили, что наибольшие объемы обследований провели Московская, Калужская и Новосибирская области - 110 тысяч, 62 тысячи и 50 тысяч гектаров соответственно.

пермский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, пермский край, оксана лут, минсельхоз