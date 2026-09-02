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В Подмосковье не обращались в МФЦ для регистрации домашних птиц
В Подмосковье не обращались в МФЦ для регистрации домашних птиц - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье не обращались в МФЦ для регистрации домашних птиц
Владельцы личных подсобных хозяйств не обращались в многофункциональные центры Подмосковья для регистрации домашних птиц, сообщили РИА Новости в министерстве... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T18:55+0300
2026-09-02T18:55+0300
2026-09-02T18:55+0300
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сельское хозяйство
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Владельцы личных подсобных хозяйств не обращались в многофункциональные центры Подмосковья для регистрации домашних птиц, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С 1 сентября в России вступили требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. На этом фоне в соцсетях распространились утверждения, что для постановки на учет кур якобы следует везти в МФЦ. Россельхознадзор это опроверг и разъяснил, что на самом деле регистрацию птиц осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания.
"Случаи обращения граждан – владельцев личных подсобных хозяйств – в многофункциональные центры Московской области по вопросам регистрации сельскохозяйственной птицы не зафиксированы", - рассказали в пресс-службе подмосковного ведомства.
В Россельхознадзоре уточняли, что для домашней птицы применяется групповое маркирование - идентификационный номер присваивается всей группе, а табличка с номером размещается на помещении, где содержится поголовье.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в свою очередь отмечает, что маркировку владелец ЛПХ может провести самостоятельно или привлечь специалиста.
А затем надо в течение пяти рабочих дней передать сведения для внесения данных в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС"). Для этого можно обратиться в ближайшее государственное ветучреждение Московской области лично либо направить заявление по электронной почте.
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бизнес, сельское хозяйство, московская область, подмосковье, россельхознадзор
Бизнес, Сельское хозяйство, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Россельхознадзор
В Подмосковье не обращались в МФЦ для регистрации домашних птиц
Минсельхоз Подмосковья: владельцы ЛПХ не обращались в МФЦ для регистрации домашних птиц
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Владельцы личных подсобных хозяйств не обращались в многофункциональные центры Подмосковья для регистрации домашних птиц, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С 1 сентября в России вступили требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. На этом фоне в соцсетях распространились утверждения, что для постановки на учет кур якобы следует везти в МФЦ. Россельхознадзор это опроверг и разъяснил, что на самом деле регистрацию птиц осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания.
"Случаи обращения граждан – владельцев личных подсобных хозяйств – в многофункциональные центры Московской области по вопросам регистрации сельскохозяйственной птицы не зафиксированы", - рассказали в пресс-службе подмосковного ведомства.
В Россельхознадзоре уточняли, что для домашней птицы применяется групповое маркирование - идентификационный номер присваивается всей группе, а табличка с номером размещается на помещении, где содержится поголовье.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в свою очередь отмечает, что маркировку владелец ЛПХ может провести самостоятельно или привлечь специалиста.
А затем надо в течение пяти рабочих дней передать сведения для внесения данных в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС"). Для этого можно обратиться в ближайшее государственное ветучреждение Московской области лично либо направить заявление по электронной почте.