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"Полюс" запустил энергетическую инфраструктуру на Куранахском рудном поле

"Полюс" запустил энергетическую инфраструктуру на Куранахском рудном поле - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Полюс" запустил энергетическую инфраструктуру на Куранахском рудном поле

"Полюс" и власти Якутии запустили энергетическую инфраструктуру на Куранахском рудном поле, компания планирует создать один из крупнейших мировых центров... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T04:55+0300

2026-09-02T04:55+0300

2026-09-02T04:55+0300

промышленность

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Полюс" и власти Якутии запустили энергетическую инфраструктуру на Куранахском рудном поле, компания планирует создать один из крупнейших мировых центров золотодобычи методом кучного выщелачивания, передает корреспондент РИА Новости. Дали запуск инфраструктуре глава Якутии Айсен Николаев и вице-президент по работе с государственными органами "Полюса" Сергей Журавлев. "Подстанция и линии электропередач позволят существенно увеличить производственный потенциал нашего крупного месторождения в Алданском районе... Мы планируем создать один из крупнейших мировых центров золотодобычи методом кучного выщелачивания", - сказал Журавлев. По его словам, построенная подстанция и линия электропередачи заложит основу дальнейшего развития золотодобывающей отрасли и в целом в Якутии. Отмечается, что при строительстве подстанции использовали современные технологии, а также передовые материалы и оборудование только российского производства. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, якутия, владивосток, айсен николаев, вэф