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Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 94%
Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 94% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 94%
Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 94%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:56+0300
2026-09-02T14:56+0300
2026-09-02T14:56+0300
газ
польша
норвегия
baltic pipe
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ВАРШАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 94%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland. При этом неделю месяц назад наполнение польских газовых хранилищ составляло 91%. В среду хранилища были заполнены уже на 94%, что составляет 34604,9 ГВт.ч. За последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 150,7 ГВт.ч. При этом выкачки газа не производилось. На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна", которые в данный момент заполнены на 98, 88 и 97% соответственно. В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.
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газ, польша, норвегия, baltic pipe
Газ, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, Baltic Pipe
Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 94%
Gas Storage Poland: Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 94%
ВАРШАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Польша увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах до 94%, следует из данных оператора хранения газа Gas Storage Poland.
При этом неделю месяц назад наполнение польских газовых хранилищ составляло 91%.
В среду хранилища были заполнены уже на 94%, что составляет 34604,9 ГВт.ч.
За последние сутки в польские газовые хранилища было закачано газа на 150,7 ГВт.ч. При этом выкачки газа не производилось.
На территории Польши имеются три подземных хранилища газа - "Санок", "Вежховице" и "Каверна", которые в данный момент заполнены на 98, 88 и 97% соответственно.
В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть и уголь. В отсутствие российских поставок страна запасает газ, поставляемый через газопровод Baltic Pipe из Норвегии, и через терминал сжиженного газа на Балтике.