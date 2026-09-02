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Президент Узбекистана одобрил проведение переписи бизнеса

Президент Узбекистана одобрил проведение переписи бизнеса - 02.09.2026, ПРАЙМ

Президент Узбекистана одобрил проведение переписи бизнеса

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одобрил предложение профильных ведомств о проведении переписи бизнеса в стране с 15 октября по 30 ноября, сообщает... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:16+0300

2026-09-02T16:16+0300

2026-09-02T16:16+0300

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одобрил предложение профильных ведомств о проведении переписи бизнеса в стране с 15 октября по 30 ноября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. По данным пресс-службы, в среду Мирзиеев ознакомился с презентацией итогов переписи населения и сельского хозяйства в начале этого года, а также предложений по ускорению реформ в национальной статистической системе. "Одобрено предложение провести с 15 октября по 30 ноября текущего года перепись бизнеса", - говорится в сообщении. В ее рамках будут проинвентаризированы все действующие в стране экономические единицы, уточнены их состояние, состав и распределение по отраслям экономики. Также будут обновлены статистические регистры предприятий и организаций и создана надежная основа для проведения выборочных наблюдений. По данным пресс-службы, доходы 6,5 миллиона человек из 15,2 миллиона занятых не в полной мере отражаются в официальном учете. Многие зарегистрированные субъекты малого и среднего бизнеса фактически не работают либо прекратили деятельность. "Это создает нездоровую конкурентную среду для предприятий, которые работают добросовестно и в полном объеме выполняют налоговые обязательства. Упорядочение этой деятельности позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет… и в дальнейшем снизить налоговую нагрузку", - добавили в пресс-службе. В Узбекистане с 15 января по 28 февраля проводилась единая перепись населения и сельского хозяйства в стране, впервые за годы независимости. По предварительным итогам, численность населения страны на 1 января 2026 года составила 39 миллионов 47 тысяч человек.

узбекистан

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узбекистан, шавкат мирзиеев