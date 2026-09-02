https://1prime.ru/20260902/prezident-872939894.html
Президент Узбекистана одобрил проведение переписи бизнеса
Президент Узбекистана одобрил проведение переписи бизнеса - 02.09.2026, ПРАЙМ
Президент Узбекистана одобрил проведение переписи бизнеса
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одобрил предложение профильных ведомств о проведении переписи бизнеса в стране с 15 октября по 30 ноября, сообщает... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:16+0300
2026-09-02T16:16+0300
2026-09-02T16:16+0300
узбекистан
шавкат мирзиеев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872939894.jpg?1788355003
ТАШКЕНТ, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одобрил предложение профильных ведомств о проведении переписи бизнеса в стране с 15 октября по 30 ноября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
По данным пресс-службы, в среду Мирзиеев ознакомился с презентацией итогов переписи населения и сельского хозяйства в начале этого года, а также предложений по ускорению реформ в национальной статистической системе.
"Одобрено предложение провести с 15 октября по 30 ноября текущего года перепись бизнеса", - говорится в сообщении.
В ее рамках будут проинвентаризированы все действующие в стране экономические единицы, уточнены их состояние, состав и распределение по отраслям экономики. Также будут обновлены статистические регистры предприятий и организаций и создана надежная основа для проведения выборочных наблюдений.
По данным пресс-службы, доходы 6,5 миллиона человек из 15,2 миллиона занятых не в полной мере отражаются в официальном учете. Многие зарегистрированные субъекты малого и среднего бизнеса фактически не работают либо прекратили деятельность.
"Это создает нездоровую конкурентную среду для предприятий, которые работают добросовестно и в полном объеме выполняют налоговые обязательства. Упорядочение этой деятельности позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет… и в дальнейшем снизить налоговую нагрузку", - добавили в пресс-службе.
В Узбекистане с 15 января по 28 февраля проводилась единая перепись населения и сельского хозяйства в стране, впервые за годы независимости. По предварительным итогам, численность населения страны на 1 января 2026 года составила 39 миллионов 47 тысяч человек.
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, шавкат мирзиеев
УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана одобрил проведение переписи бизнеса
Президент Узбекистана одобрил проведение переписи бизнеса с 15 октября по 30 ноября
ТАШКЕНТ, 2 сен - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одобрил предложение профильных ведомств о проведении переписи бизнеса в стране с 15 октября по 30 ноября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
По данным пресс-службы, в среду Мирзиеев ознакомился с презентацией итогов переписи населения и сельского хозяйства в начале этого года, а также предложений по ускорению реформ в национальной статистической системе.
"Одобрено предложение провести с 15 октября по 30 ноября текущего года перепись бизнеса", - говорится в сообщении.
В ее рамках будут проинвентаризированы все действующие в стране экономические единицы, уточнены их состояние, состав и распределение по отраслям экономики. Также будут обновлены статистические регистры предприятий и организаций и создана надежная основа для проведения выборочных наблюдений.
По данным пресс-службы, доходы 6,5 миллиона человек из 15,2 миллиона занятых не в полной мере отражаются в официальном учете. Многие зарегистрированные субъекты малого и среднего бизнеса фактически не работают либо прекратили деятельность.
"Это создает нездоровую конкурентную среду для предприятий, которые работают добросовестно и в полном объеме выполняют налоговые обязательства. Упорядочение этой деятельности позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет… и в дальнейшем снизить налоговую нагрузку", - добавили в пресс-службе.
В Узбекистане с 15 января по 28 февраля проводилась единая перепись населения и сельского хозяйства в стране, впервые за годы независимости. По предварительным итогам, численность населения страны на 1 января 2026 года составила 39 миллионов 47 тысяч человек.